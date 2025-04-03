同一組審判長、法官！鍾文智落跑挨轟　張綱維2度接近漁港急拘提





▲高院緊急拘提遠航董事長張綱維，而審判長邱忠義、受命法官陳勇松，日前因鍾文智潛逃一案裁有定瑕疵，遭司法院移送評鑑。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

遠航董事長張綱維因掏空公司35億元，一審被判處徒刑14年、另1年刑期可易科罰金，同時須接受科技監控，案件上訴二審後，高院合議庭發現，張綱維近期有7次違反科控警示，其中2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港，因此在2日緊急將張綱維拘提出庭。而合議庭成員中的邱忠義審判長、受命法官陳勇松法官2人，日前因處理鍾文智加保且免延長科控措施，遭高院自律會移送評鑑。

連一鮑魚前董事長鍾文智因炒作TDR被判刑30年5月確定後潛逃，高院自律調查認為審判長邱忠義、受命法官陳勇松在裁定不延長科技監控程序有瑕疵，建請司法院移送評鑑，巧得是，這次張綱維科技監控案，又恰好是邱忠義、陳勇松2人，陳勇松因為原本的承審法官請假，高院規定由法官陳勇松在2日代理開庭，陳勇松在庭上對張綱維表示，開庭目的就是要調查違反科控的情節是否有羈押必要。

張綱維在2日下午的庭訊中表示，他是家中獨子，母親癌末重病，行動不便只能靠他照顧，有幾次延遲手機報到，是因為他正在打理母親生活事務，但很快就補報到了，至於GPS定位部分，則是因為他開車載母親到高雄鳳山區的中醫診所看診，他沿途行駛在國道三號上，沒有停靠在漁港。

▲鍾文智炒TDR判30年半沒延長電子監控跑了。（圖／翻攝刑事局重要緊急查緝專案）

張綱維的律師幫忙解釋，可能是因為高速公路靠近塭仔頭漁港，造成GPS判斷差異。而高等法院認為張綱維有逃亡之虞，裁定收押未禁見。

而邱忠義、陳勇松2人，日前因處理鍾文智加保且免延長科控措施引起爭議，不僅沒製作正式裁定通知檢方以便抗告，事發後才補做裁定上網公開，又傳出法官抽換與檢方連繫的公務電話紀錄等嚴重違失。面對外界抨擊高院有縱放綠色權貴之嫌，高院自律會決議建請高院院長以高院名義，將處理鍾文智加保且免延長科控措施的審判長邱忠義、受命法官陳勇松移送評鑑，邱忠義並免兼庭長職務。