男醫涉性侵！女學生遺書咒「人渣不得好死」家屬求償1250萬元敗訴

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名曾就讀醫學大學的女學生小美（化名）2021年在Dcard發文控訴，遭馬偕放射科王姓醫師強拉到醫院樓梯間性侵得逞，事後在遺書內痛罵王「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。對此，王男一審被判6年，案經上訴二審改判無罪，但判決被撤銷發回更審。民事部分，小美父母向王男、馬偕醫院求償1250萬元，一審被判敗訴，全案可上訴。

本案發生後馬偕醫院立即解聘王男，王男目前仍在北部某醫院任職。此案發生在2020年12月28日，王男為馬偕醫院放射科醫生，透過網路認識醫學大學的學妹小美（化名）。小美前往馬偕看精神科時，順便與王男見面聊天，下午3時16分，王男以假借邀約觀看照片為由，誘騙小美到醫院4樓樓梯間，強行掀開裙子用手指性侵，強迫其張嘴口交。

小美在2021年初將此事PO到Dcard上，引來正反兩方議論，也有不少酸民湧入臉書留言攻擊，但小美強調「我會努力撐下去」。對此，馬偕醫院則是澄清醫師僅帶對方到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵一事。

檢警介入調查，小美在警詢、偵詢時提到，當時王男說要帶她去一個沒去過的神祕地方，沒想到是拉到樓梯間性侵、口交，更要求她吞下精液，才放她離開；且2人當天為首次見面的關係，未見雙方有任何仇隙、糾紛，無誣陷之疑，將王男起訴。

2022年6月，小美因身心狀態極差輕生，送醫搶救不治，身旁留下一封遺書指控王男「你這人渣，我死後詛咒你一切，我就在天上看著你，不得好死」。

一審時，法官查看小美警詢、偵訊時的影像，發現多次有大哭、擦拭眼淚的動作，頻頻表示「我可以不要見到他嗎？就是在法庭上的時候」，加上小美案發後較案發前更為頻繁地前往精神科就診，足認此事確實讓她出現創傷後壓力症候群。

法官認為，王男否認犯行，既未在小美生前取得諒解，也未與家屬和解，依強制性交罪處6年。可上訴。

案經上訴，高院認為，小美本就罹患精神疾病多年，且王姓男子雖有道德問題，但不能僅憑遺書中的詛咒就認定有性侵行為，因此改判王男無罪，但目前最高法院已撤銷此判決並發回更審。

民事部分，小美的父母向王男、馬偕醫院求償喪葬費用、扶養費、精神慰撫金等，共計1250多萬元。台北地院認為，小美父母未能舉證王男性侵的事證，遺書內容僅有憤恨，因此判小美父母敗訴，全案可上訴。

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