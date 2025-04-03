清明連假6縣市低溫　一圖看天氣變化「春雨再敲窗」

▲今天（3日）水氣減少，各地大多為多雲到晴（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣偏冷，今(3日)晨至上午新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣及金門縣局部地區有10度以下氣溫。白天水氣減少，午後新竹南山區有零星短暫陣雨。

今天（3日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨；清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫11-14度，南部及花東約15-17度，白天開始冷氣團減弱，氣溫會有明顯回升，西半部高溫24-27度，東半部約21-23度，西半部日夜溫差大，請多留意。

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▲新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣及金門縣局部地區有10度以下氣溫。（圖／中央氣象署）

4/4(五)輻射冷卻影響，中部以北清晨氣溫仍偏低，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

氣溫：北部及東北部11-26度，中部16-26度，南部18-28度，花蓮16-23度，台東17-24度；澎湖19-24度，金門14-24度，馬祖13-19度。

▲4/5(六)水氣稍增多。（圖／中央氣象署）



4/5(六)水氣稍增多，4/5基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，4/6(日)至4/9(三)水氣偏多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部16-28度，中部17-31度，南部19-31度，花蓮17-27度，台東18-28度；澎湖19-26度，金門16-25度，馬祖16-23度。

4/10至4/12台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量多，天氣較不穩定，降雨機率較高。