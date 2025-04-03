夫妻「每周入住」20年下榻礁溪老爺酒店700次　網羨慕：老爺本人

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭礁溪老爺酒店4月迎來開業20周年，業者透過臉書分享一段溫馨小故事，一對夫妻自開幕以來幾乎每周都會入住1次，今年3月底夫妻倆入住達700次，還貼心準備了300份飲料、點心送給酒店員工，讓他們感到很高興。網友們也紛紛留言表示羨慕，「是老爺本人了吧」、「實力派的」、「我只要能住1次就好」。

▲礁溪老爺酒店去年4月曾封館2個月，進行開幕以來最大的封館改裝。（資料照／記者蔡玟君攝）

礁溪老爺酒店業者3月底在臉書發文，表示有一對夫妻從開幕到現在，幾乎每周都會入住1次，雙方關係從客人變成朋友，甚至已經像是家人一般的存在，夫妻倆還總會外送小點心給員工，3月30日是他們第700次入住，還送上300份飲料、點心給員工，讓大家感到非常高興，「如果『下次再約！』是現代人的隨口承諾，那麼，『下周見！』這句付諸行動的約定是不是更顯得珍貴呢？」

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文章公開之後獲得不少網友按讚分享，眾人紛紛留言表示羨慕，「是老爺本人了吧」、「實力派的」、「我只要能住1次就好」、「太厲害了，羨慕，我們家族也是從礁溪老爺開幕每年都要報到，每周報到的真的很愛礁溪老爺」、「我們家也差不多1年會在這裡相聚1次」。