好市多改制掃卡入場還要「重新拍照」　業者：系統存檔以利核對

▲好市多改為掃卡入場，會員進入賣場前，須先準備好實體會員卡或電子會員卡。（圖／網友提供）



記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）全球實施掃碼（掃卡）入場制度，台灣好市多4月起也落實跟進，不過除了要掃卡，會員還需要「重新拍照」，讓部分消費者感到不解。業者說明，拍照是系統存檔用，爾後Door scan會出現會員照片，以利大門人員核對。

台灣好市多在日前公告，4月1日起賣場入口處設置「會員卡掃描機」，會員需要憑實體或電子會員卡掃描才能進入。新制度實施以來，會員發現入場還算順暢，不過進入賣場後，還需要到櫃檯「重新拍照」，讓不少消費者有點困惑，因為在申請入會時也有拍過照片。

對此，好市多官方回覆，「拍照是系統存檔用，爾後Door scan會出現會員照片，以利大門人員做會員入場時的核對。所有會員都需要，尚未拍攝的會員，賣場仍會以卡面上的照片做會員身分的確認。」

▲台灣好市多跟進總部指示，改為掃描入場。（資料圖／記者林育綾攝）

好市多先前針對「掃卡入場」制度說明，此措施是跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益；刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。

依照官網說明，會員卡「僅限本人使用」，每位會員最多「可攜帶2位來賓」，購物由持卡會員付費。另外，每一位主卡會員皆可有一張免費家庭卡，家庭卡申請資格僅限配偶、父母（含配偶之父母）、親兄弟姊妹、年滿18歲子女、居住同地址之家人。

只需下載「會員修正表格」（也可直接至各賣場索取），填妥後由主卡會員及申請人雙方簽名後，攜帶此簽名表格與雙方身份證明文件或影本（需能證明親屬關係；若為居住於同地址之家人，另需出示同居住地址證明）至台灣任一好市多會員部櫃台辦理即可。每位副卡會員，也能再攜帶2位來賓入場。