好市多今起電子掃卡　「可5人同行？可掃聯名卡？」5大QA一次看

▲許多人愛逛好市多。（資料照／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名賣場好市多（Costco）採取會員制，自今（1）日起，如果要進場，會員必須自行掃描會員卡掃描機。由於規章指出，「每位會員最多可攜帶二位來賓」，因此就有網友詢問，現在5人同行要怎麼辦？對此，好市多回應，「依現行做法，會員同住家人、孩童會彈性調整」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文詢問，既然4月1日起，必須掃描會員卡才能入場，那同行者的妻小或朋友要怎麼辦？如果五人同行的話，要刷幾張卡？

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貼文一出，就有網友直呼，「從開幕就是一卡三人，家庭卡可以免費申請，很顯然好市多要抓的就是你這種，本來就守規矩的人看到規定只會覺得棒」、「這篇文證明好市多實施得合情合理」、「原來原本很多（人）都一張帶全家、阿公、阿嬤、爸媽、老婆、小孩喔？難怪賣場那麼擠，那我支持新規範了」。

▲進場前，要掃描會員卡。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

還有網友指出，「家人可以再申請家庭卡，一張卡可以三人進場」、「多辦一張免費家庭卡就好了」。

好市多會員規章指出，「每位會員最多可攜帶二位來賓，來賓購物由持卡會員付費。」另外，每位主卡會員可以申請一張免費家庭卡，「只限給配偶、父母親（含配偶之父母親）、兄弟姊妹、年滿十八歲子女或居住於同地址之家人，申辦時需出示雙方之身分證（或影本）；若為居住於同地址之家人，另需出示同居住地址證明」。

《ETtoday新聞雲》也整理出網友常見的疑問，如下：

1.規章提到「每位會員最多可攜帶二位來賓」，未滿18歲的子女是否有算在這兩位內？

好市多公關回應，「依現行做法，會員同住家人、孩童會彈性調整。」

2.是否能夠掃描聯名信用卡進場呢？

好市多公關回應，「聯名卡有照片、會員條碼就可以進場。」

3.如果同一會員有電子會員也有聯名卡，是否可以同時使用，變成一共帶四位來賓？

好市多公關回應，「不行，依照會員本人為主。（會員就是1人+2來賓）」

4.倘若家庭成員較多，超過兩人的話要怎麼入場呢？

好市多公關回應，「依現行做法，會員同住家人、孩童會彈性調整。」

5.如果沒有刷卡就進場，是否會影響結帳嗎？

好市多公關回應，「好市多是會員制賣場，必須要是會員才能結帳。」

好市多也進一步指出，「刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。」賣場入口除了有設置會員卡掃描機，目前也會有服務人員在場。此外，還有不少網友詢問，未來是否會加強管制停車場？好市多公關表示，「為解決這問題，目前停車場會陸續增設收費設備」。