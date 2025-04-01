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跟進空姐不再只能穿裙裝！長榮航空新褲裝亮相

▲▼長榮航空4/18開航神戶航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空3月起開放女性空服員選擇褲裝。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

繼中華航空與星宇航空去年起陸續開放女性空服員選擇穿褲裝，長榮航空也開放女性空服員穿著褲裝，全新褲裝設計今亮相，與原先裙裝同樣採綠色系搭配，今年3月中開放員工申請，3月25日發放首批褲裝，每人可領取1至2套，目前持續開放申請中。

國家人權委員會去年發布調查報告指出，國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」禁止的性別歧視，建議政府督促國籍航空盡速增加女性空服員褲裝制服選項。

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中華航空今年1月推出女性褲裝制服，供一線服務人員選用，包括空地勤人員皆可依需求增加褲裝為制服選項。星宇航空去年9月也修改客艙組員制服規範，女性客艙組員可自由換領裙或褲裝。長榮航空今年3月中則開放員工申請褲裝，3月25日開放首批領取，每人可領取1至2套。

▲▼長榮航空新褲裝亮相。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空新褲裝亮相。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

對此，桃園市空服員職業工會指出，台灣國籍航空公司終於告別「空姐只能穿裙子」的時代，這是航空業性別平權的里程碑。從高跟鞋、妝容到裙裝的限制，讓女性空服員勤前準備時間更長、開銷更多，壓縮到休息時間，更影響工作的便利性和安全性，看似微物小事的服儀規範，實為性別規訓最日常、最深層的體現。

桃園市空服員職業工會表示，監察院國家人權委員會去年8月完成的調查報告，給予空服員強而有力的支持，才終於推進各大國籍航空公司完成開放女性空服員穿褲裝的最後一哩路，期盼制度規範的修正，能促成文化風氣的開放，不再有一個空服員、也不再有一個受雇者，會因為「性別」而失去了「選擇」。

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