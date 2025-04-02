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4陸男「闖曼谷倒塌大樓」確定判刑！偷搬機密文件　判決結果出爐　

▲4名中國男子被發現闖入倒塌大樓的工地現場，將文件「偷渡」出去。（圖／翻攝自民意報）

▲4名中國大陸籍男子最終被判1個月徒刑，緩刑1年。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷30層樓高的審計署施工大樓3月28日因地震應聲倒塌，事後該工程被揭露是由中泰合作，沒想到同月29日就有4名中國大陸籍男子被發現偷偷潛入倒塌工地後方，違法抱走32份文件。當地法院4月1日開庭審理，判4人2個月徒刑，罰款6000泰銖，緩刑1年，不過因4人主動認罪，法官酌情減半刑罰。

根據《民意報》報導，審計署大樓在倒塌後隨即被曼谷市政府劃定為災難控制區，根據《災害防治法》，未經允許者不得擅自進入。然而有4名中國大陸籍男子在未經許可的情況下，闖入倒塌大樓的工地，從後方私自搬運大量文件出去。

警方獲報後第一時間將4人帶回警局調查，不過隨後將其釋放。而恰圖恰區政府則指控4人與其中國籍主管違反禁令以及非法搬走管制區內文件等罪名。

▲4名中國男子被發現闖入倒塌大樓的工地現場，將文件「偷渡」出去。（圖／翻攝自民意報）

泰國北曼谷地方法院4月1日開庭審理此案，檢方指控4人違反《災害防治法》，未經許可私自從倒塌建築內運出文件。法官最終判處每人2個月有期徒刑，罰款6000泰銖（約新台幣5831元），緩刑1年。

4人帶走的文件經警方檢查後，確認涉及承包商資料、施工審查文件、工程技術相關報告以及電力與交通工程文件等。

警方指出，4人任職於一家與義大利、泰國公司合資的企業，他們未經許可進入事故現場並攜帶重要文件離開，涉嫌違反災害防治相關法規。經過進一步調查，確定4人確實與該公司有雇傭關係，並在施工相關業務中擔任不同職務。

▲4名中國男子被發現闖入倒塌大樓的工地現場，將文件「偷渡」出去。（圖／翻攝自民意報）

▲4名中國男子被發現闖入倒塌大樓的工地現場，將文件「偷渡」出去。（圖／翻攝自民意報）

由於4名被告均在法庭上認罪，並對指控事實供認不諱。法官在審理時考量他們的供詞與檢方證據後，認定他們違反《災害防治法》第21條第二款（5）、36、37、49條，以及《刑法》第83條，因此判每人2個月監禁，並罰款6000泰銖（約新台幣5831元），但考慮到4名被告主動認罪且無前科，法院依照《刑法》第78條酌情減刑，最終裁定每人監禁1個月，罰款3000泰銖（約新台幣2915元）。

此外，由於4名被告此前未有刑事犯罪紀錄，法院認為他們並無明顯惡意，因此決定對監禁部分給予1年緩刑，這意味著如果在緩刑期間無再犯行為，則不需入獄服刑。

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