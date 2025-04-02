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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平狂惹怒自家人！　藍中常委提議送進考紀會：別再網內互打

▲基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，市長謝國樑一早前往投票所投票，台北市議員鍾小平現身打氣。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員鍾小平發言惹怒藍軍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人、國民黨青年軍李孝亮近日身捲「幽靈連署」爭議，李媽媽出面指控國民黨高層頻頻施壓李孝亮，要他當領銜人，而台北市議員鍾小平31日談及此事，提到李孝亮是南港的青工，所以青工的系統把名單拿給李孝亮，發言引爆國民黨全國青工總會發聲明駁斥；總會長鄭任宗今（2日）也在中常會開砲，認為鍾小平的發言已傷害國民黨跟青工會，要求考紀會研擬討論，「若鍾小平有意識到自己的問題，可以跟國民黨、青工會道歉。」

鍾小平近期爭議連連，先是批評藍營青年軍發起的罷免綠委行動成效不彰，惹得北市黨部主委黃呂錦茹說重話「不喜歡國民黨可以退黨」，又爆料無償收了黨團總召傅崐萁送的競選小物「1萬組修容組」，害傅崐萁住家遭檢調搜索，日前又稱罷免綠委吳沛憶的藍青年連署名冊是青工系統直接給的，讓全國青工總會發聲明駁斥無事生非，嗆鍾小平青工會不是政治鬥爭的棋子，希望未來能夠謹慎發言，不要再內鬥自己人。

青工總會長、同時也是中常委的鄭任宗今日在國民黨中常會上發難，提出鍾的發聲傷害國民黨跟青工會，是否有考紀問題請考紀會研擬。鄭任宗會後受訪說，黨主席朱立倫希望大家團結，不要為了私怨鬧上媒體，如今面臨大罷免烏煙瘴氣，沒必要網內互打、自己人鬥自己人，如果鍾小平有意識到自己的問題，可以向國民黨還有青工會道歉的話，是最好的。
 

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