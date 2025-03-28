終於破蛋！傳增8綠委進入二階　中選會統計共43立委罷免案進二階連署

▲罷免潮延燒全台，中選會統計共有43立委罷免案進入第二階段連署。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，目前第一階段的送件案大多已完成補件，或是展開第二階段連署程序。中選會今（28日）表示，3月13日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有35件立委罷免案進入二階連署，後續再加上8件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。

據了解，後續新增的8位則皆為民進黨立委，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華等。

中選會表示，3月13日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有35件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案可進入二階連署。後續至今（28日）以前，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。

中選會指出，其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。若有相關進度，選務機關則會依法循例適時向各位媒體記者朋友暨公眾說明。

中選會強調，往例此類選務的辦理，中選會暨地方選委會等各選務機關均依法定程序辦理，且並不會為此就程序進行中相關個案細節或特定具體個案內容進行評論或評價，則請各界諒察海涵。

根據統計，前35位進入二階段的皆為泛藍立委，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

據了解，後續新增的8位則皆為民進黨立委，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原住民綠委陳瑩、伍麗華等。

▼35名藍委、8名綠委罷免案第一階過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）