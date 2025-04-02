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大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／解放軍繼續對台演習！今進行「海峽雷霆-2025A」演練

▲▼ 台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練 。（圖／翻攝 央視）

▲央視預告獨家直播，東部戰區位於台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區昨1日宣布在台灣周邊展開陸海空以及火箭軍聯合演訓，截至目前尚未宣布結束時間。稍早東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，今天4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

大陸《央視》今晨七點多開始預告直播，首先出現是昨天1日陸海空以及火箭軍演習畫面，接近早上8點時以快訊方式宣布「東部戰區將位於台灣海峽中部、南部相關海域組織『海峽雷霆-2025A』演練」，目前畫面已經釋出現場直播畫面。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校昨天宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目。

他指出，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

截至目前，大陸解放軍尚未宣布何時結束這次對台演習時間。

▼ 央視直播「海峽雷霆-2025A」演練 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練 。（圖／翻攝 央視）

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