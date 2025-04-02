蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

▲東部戰區今在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今（2）日宣布繼續軍演，並且宣佈有代號「海峽雷霆-2025A」演練，主要檢驗部隊區域管控、聯合封控，昨天是以「進逼」方式對台演訓。大陸時事評論員劉和平分析，解放軍已經舉行過至少4次大規模封鎖台灣的海空聯合軍演，一次比一次更靠近台灣，「進逼」就是「蟒蛇戰術」，也就是通過不斷地纏繞與收緊的方式，讓對方窒息。

大陸解放軍東部戰區昨1日宣布在台灣周邊展開陸海空以及火箭軍聯合演訓，在台灣周邊展開多向「進逼」的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，截至目前尚未宣布結束時間。

▲ 解放軍近年軍演一次次「進逼」台灣，從空中轉為陸海空以及火箭軍模擬逼進。（圖／翻攝 東部戰區微博）

稍早施毅再次宣布，今天4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

相較近年解放軍對台演習，從無視海峽中線到「進逼」台灣周邊海域、空域，大陸時事評論員劉和平也向深圳衛視「直新聞」指出，從1日演習行動來看，最關鍵詞句就是，「組織艦機多方向抵近台灣島」。

他首先分析，解放軍在台海的軍事行動，日益逼近台灣本島，早期解放軍的演習與演訓，主要集中在美台單方面划定「台海中線」的大陸這一側，後來則是逐漸突破「台海中線」，大陸方面已經視為形同虛設，現在則是全面逼近台灣本島。

劉和平繼續指出，過去解放軍的繞台或大規模軍演都是從空中進行，用軍機或導彈在空中圍台灣，現在海軍、陸軍、空軍、火箭軍一起。意味著，解放軍逼近與圍困台灣，從單一維度空中，逐漸變成海陸空立體維度。

▲解放軍製作「進逼」動畫，並且刻意醜化總統賴清德 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

解放軍東部戰區還發佈了一張名為《進逼》的軍事行動主題海報。劉和平也解讀，「不是戰爭，而是兵臨城下，是全面封鎖，就是眾所周知『蟒蛇戰術』，也就是通過不斷地纏繞與收緊的方式，最終讓對方窒息。」

劉和平進一步分析，過去三年來，解放軍已經舉行過至少4次大規模封鎖台灣的海空聯合軍演，而且強度一次比一次大，演習範圍一次比一次廣，距離台灣本島也是一次比一次靠近。尤其2022年8月裴洛西訪台後，解放軍首度在台海周邊實施「圍台軍演」，並首次發射東風導彈穿越台灣上空。

劉和平指出，「大陸完全具備對『台獨』勢力採取『蟒蛇戰略』的條件」。台灣是島嶼很難避免封鎖與纏繞，若無法向外、無法自給自足的經濟體被長期封控，台灣糧食自給率只有30%

劉和平繼續解釋，解放軍的對台戰略與戰術並非發動全面的戰爭，更不會有立即登島作戰行動，而是會採取所謂的「蟒蛇戰術」，全面封鎖住台灣島，然後再一步步收緊封鎖與包圍圈，並且通過這樣一種方式，最終達到以戰逼和、以戰逼談、以軍促政、以戰逼統的效果。

「最終將『台獨』勢力逼到談判桌上，勒令其承認一個中國原則、放棄『台獨』主張與行為。而東部戰區逐步抵近台灣島的軍演與演訓行為，實際上就是這一戰略與戰術的預演。」最後劉和平說。