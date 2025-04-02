　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

▲▼ 台灣海峽中部、南部相關海域組織“海峽雷霆-2025A”演練 。（圖／翻攝 央視）

▲東部戰區今在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今（2）日宣布繼續軍演，並且宣佈有代號「海峽雷霆-2025A」演練，主要檢驗部隊區域管控、聯合封控，昨天是以「進逼」方式對台演訓。大陸時事評論員劉和平分析，解放軍已經舉行過至少4次大規模封鎖台灣的海空聯合軍演，一次比一次更靠近台灣，「進逼」就是「蟒蛇戰術」，也就是通過不斷地纏繞與收緊的方式，讓對方窒息。

大陸解放軍東部戰區昨1日宣布在台灣周邊展開陸海空以及火箭軍聯合演訓，在台灣周邊展開多向「進逼」的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，截至目前尚未宣布結束時間。

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 解放軍近年軍演一次次「進逼」台灣，從空中轉為陸海空以及火箭軍模擬逼進。（圖／翻攝 東部戰區微博）

稍早施毅再次宣布，今天4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

相較近年解放軍對台演習，從無視海峽中線到「進逼」台灣周邊海域、空域，大陸時事評論員劉和平也向深圳衛視「直新聞」指出，從1日演習行動來看，最關鍵詞句就是，「組織艦機多方向抵近台灣島」。

他首先分析，解放軍在台海的軍事行動，日益逼近台灣本島，早期解放軍的演習與演訓，主要集中在美台單方面划定「台海中線」的大陸這一側，後來則是逐漸突破「台海中線」，大陸方面已經視為形同虛設，現在則是全面逼近台灣本島。

劉和平繼續指出，過去解放軍的繞台或大規模軍演都是從空中進行，用軍機或導彈在空中圍台灣，現在海軍、陸軍、空軍、火箭軍一起。意味著，解放軍逼近與圍困台灣，從單一維度空中，逐漸變成海陸空立體維度。

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲解放軍製作「進逼」動畫，並且刻意醜化總統賴清德 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

解放軍東部戰區還發佈了一張名為《進逼》的軍事行動主題海報。劉和平也解讀，「不是戰爭，而是兵臨城下，是全面封鎖，就是眾所周知『蟒蛇戰術』，也就是通過不斷地纏繞與收緊的方式，最終讓對方窒息。」

劉和平進一步分析，過去三年來，解放軍已經舉行過至少4次大規模封鎖台灣的海空聯合軍演，而且強度一次比一次大，演習範圍一次比一次廣，距離台灣本島也是一次比一次靠近。尤其2022年8月裴洛西訪台後，解放軍首度在台海周邊實施「圍台軍演」，並首次發射東風導彈穿越台灣上空。

劉和平指出，「大陸完全具備對『台獨』勢力採取『蟒蛇戰略』的條件」。台灣是島嶼很難避免封鎖與纏繞，若無法向外、無法自給自足的經濟體被長期封控，台灣糧食自給率只有30%

劉和平繼續解釋，解放軍的對台戰略與戰術並非發動全面的戰爭，更不會有立即登島作戰行動，而是會採取所謂的「蟒蛇戰術」，全面封鎖住台灣島，然後再一步步收緊封鎖與包圍圈，並且通過這樣一種方式，最終達到以戰逼和、以戰逼談、以軍促政、以戰逼統的效果。

「最終將『台獨』勢力逼到談判桌上，勒令其承認一個中國原則、放棄『台獨』主張與行為。而東部戰區逐步抵近台灣島的軍演與演訓行為，實際上就是這一戰略與戰術的預演。」最後劉和平說。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／電子廠跌停鎖死！　逾4000張排隊賣
星巴克阻佔位！　離開1小時「佔位物品移交警方」　
龍應台投書《紐時》：台灣沒剩多少時間　舉川普烏克蘭為例
柯文哲主刀醫師是昔台大醫院同事　陳佩琪已了解病情「安心不少」
共軍軍演航跡圖曝！　76共機出海、37架次越中線
快訊／震撼彈！　花蓮議長喊話：支持罷免傅崐萁
快訊／柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等
隋棠夫妻現身校園被拍！　孩受美式教育…學費起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TPOC民調／藍營防線！46%挺罷免葉元之　原支持者也有26%要罷

前助理遭中共滲透洩密　一票綠委訝異：現在滲透已經到這樣

曝柯文哲主刀醫師是昔日台大醫院同事　陳智菡：陳佩琪已了解病情

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

共軍昨軍演航跡圖曝！76共機出海、37架次越中線　共艦15艘

花蓮議長張峻喊話「支持罷免傅崐萁」　國民黨再不切割將成陪葬品

快訊／立院司委會邀周萬來報告　會前韓國瑜發聲明幫請假

共軍愚人節軍演　綠批窮兵黷武：徹頭徹尾是印太地區「麻煩製造者」

限時6小時！　蔣萬安拍板：永康街5／10日起「每週六日試辦徒步區」

智慧防災新時代！　雲林縣防災教育科技中心揭牌

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

TPOC民調／藍營防線！46%挺罷免葉元之　原支持者也有26%要罷

前助理遭中共滲透洩密　一票綠委訝異：現在滲透已經到這樣

曝柯文哲主刀醫師是昔日台大醫院同事　陳智菡：陳佩琪已了解病情

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣　陸評論員：讓對方窒息

共軍昨軍演航跡圖曝！76共機出海、37架次越中線　共艦15艘

花蓮議長張峻喊話「支持罷免傅崐萁」　國民黨再不切割將成陪葬品

快訊／立院司委會邀周萬來報告　會前韓國瑜發聲明幫請假

共軍愚人節軍演　綠批窮兵黷武：徹頭徹尾是印太地區「麻煩製造者」

限時6小時！　蔣萬安拍板：永康街5／10日起「每週六日試辦徒步區」

智慧防災新時代！　雲林縣防災教育科技中心揭牌

快訊／NBA勇士咖哩大神爆發！　柯瑞3節轟11顆三分球狂飆45分

TPOC民調／藍營防線！46%挺罷免葉元之　原支持者也有26%要罷

別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

8間台北酒吧巡禮！體驗戶外清酒吧　夠幸運還能巧遇行動啤酒車

盲眼龍婆又命中？　曾預言2025年「地震肆虐全球多地」

納智捷n7交車滿周年祭優惠！購車贈「車宿9件套組」露營超方便

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

警政署推動「百斬車手」獎5萬　號召全民主動出擊打詐

清明連假有好康　電子票證乘車「左營高鐵到墾丁」只要176元

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

政治熱門新聞

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

台積電進駐高雄！陳其邁宣布「放假2天」

花蓮議長張峻喊話「支持罷免傅崐萁」　國民黨再不切割將成陪葬品

柯文哲2月就吃止痛藥　陳佩琪還原柯腎結石關鍵

左腎積水、輸尿管結石　柯文哲明動手術

曝柯文哲主刀醫師是昔日台大醫院同事　陳智菡：陳佩琪已了解病情

國台辦挺小微！陸委會：台灣只驅逐很文明

共軍昨軍演航跡圖曝！76共機出海、37架次越中線　共艦15艘

歐盟罕關切中共軍演籲克制、對話　維護台海現況符合其直接利益

要求歸還人民5天假　國民黨團轟民進黨政府：只在意大罷免

永康街5／10日起　每週六日試辦徒步區

藍內鬥！遭鍾小平爆拿名冊給罷團抄　青工會開嗆

快訊／中共愚人節對台軍演　出動共機71架次、共艦25艘

中共軍演執行科目曝光！要域要道封控、海陸打擊　海警拿捕扣押

更多熱門

相關新聞

快訊／解放軍今進行「海峽雷霆-2025A」演練

快訊／解放軍今進行「海峽雷霆-2025A」演練

大陸解放軍東部戰區昨1日宣布在台灣周邊展開陸海空以及火箭軍聯合演訓，截至目前尚未宣布結束時間。稍早東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

陸海警閩南語又喊話！　警告我艦方：請你不要誤判形勢

陸海警閩南語又喊話！　警告我艦方：請你不要誤判形勢

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

國台辦痛批民進黨欺凌陸配：毫無人性

共軍發卡通版賴清德何意？陸外交部回應

共軍發卡通版賴清德何意？陸外交部回應

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

首提「要域要道封控」　共軍演訓劍指台灣三港口！

關鍵字：

解放軍台獨東部戰區蟒蛇戰略

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

曾國城2度伸鹹豬手！

大罷免倒數30天　28區連署進度拉警報

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

台灣搜救隊未馳援緬甸震災　消防署曝原因

三振舞女神「制服太透」遮1部位　姣好身材藏不住

假釋2天就殺人！KTV狂砍「臟器噴出」1死1傷

今天氣有變化！　雨區又擴大

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】一點都不好笑

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面