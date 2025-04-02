別扭曲事實！　楊照：鄭南榕始終主張「沒有前提」的言論自由

▲鄭南榕。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者郭運興／台北報導

陸配言論爭議持續延燒，鄭南榕基金會日前表示，提醒大家，引用鄭南榕「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由。對此，作家楊照1日則表示，大家可以不同意鄭南榕拒絕以國安為前提，管制言論自由的主張，但請不要扭曲歷史事實，將鄭南榕的主張扭曲成和威權體制同樣的立場，去說言論自由是有前提的。不，鄭南榕一直到去世，真的始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。

楊照表示，很多人遺忘了，更多人從來不知道，但他們這輩年輕時，曾經參與過反抗威權體制的人不能、不應該忘卻，當年國民黨威權可不是公開、明白反對言論自由，反覆申說、強調「戒嚴令只實施百分之三」，同時強調在台灣的大部分人大部分時候都享有充分的言論自由。

楊照表示，「國民黨說只不過言論自由必須有前提」，在那個時代，法統就是前提，反共就是前提，國家安全就是前提，而且這三項前提是連繫在一起的，法統是反共的基礎，反共是國家安全的保障，所以化成當時的語法，那就是「如果沒有國家安全，就沒有言論自由」。

楊照說，所以當時鄭南榕才大聲疾呼要「百分之百的言論自由」，也就是沒有前提限制的言論自由，也就是公開表示不接受以「國家安全」為限制的前半句。國民黨威權要所有人接受，中共謀我日亟，在國家受到那麼嚴重威脅的時候，言論自由不只是奢侈，而且甚至是在幫助敵人。

楊照再說，但鄭南榕不接受，鄭南榕以言論不斷衝撞國民黨威權的底線，也就是不斷挑釁國民黨種種國家安全顧慮的藉口，最終甚至願意為爭取「百分之百的言論自由」而犧牲自己的生命。

最後，楊照強調，大家可以同意或不同意鄭南榕拒絕以國家安全為前提，管制言論自由的主張，但請不要扭曲歷史事實，將鄭南榕的主張扭曲成和最反對的威權體制採取同樣的立場，去說鄭南榕講的言論自由是有前提的。不，鄭南榕一直到去世，就真的始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。

▼作家楊照。（圖／翻攝自Facebook／楊照）