女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒能反應

▲小米電動車車禍起火「車門鎖死」釀3死，小米股價大跌超過5%。（圖／翻攝自微博，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

安徽3月29日發生一起嚴重車禍，一輛小米SU7電動車在高速公路因不明原因撞上護欄起火，但車內3名女大生疑因打不開車門，被活活燒死。小米官方1日公佈SU7車禍數據後，外界懷疑肇事羅姓女駕駛是新手駕駛。對此，家屬悲痛回應，女兒拿到駕照2年多，也不是第一次開長途，事發當下是自動駕駛，出事時只有2秒反應時間。

羅姓女駕駛的媽媽表示，女兒2022年7月份拿到駕照後，一直都有開家裡的車，也曾多次駕駛小米SU7獨自從武漢開往佛山，這些小米SU7都有記錄可以證明，所以網傳「駕齡僅3個月」是不實消息。至於這輛車，其實是女兒男友送的「畢業禮物」，提完車後主要都是女兒在使用。

羅爸爸告訴經濟觀察報，女兒今年23歲，去年10月拿到男友贈送的小米SU7後，曾獨自駕駛前往佛山，「她不是第一次開長途，也不是第一次駕駛，對這個車的性能應該是比較了解的。」

羅爸爸透露，女兒3月29日晚間駕駛小米SU7，與2位同學從武漢出發，前往安徽參加考編（公務人員考試），不料竟遭遇車禍。事後，他向現場交警詢問事故狀況，得到的資訊是，事故前方在修路，車輛撞到水泥樁後自燃，車鎖打不開。

羅爸爸悲痛地說，「我女兒和她的另一個同學是被活活燒死的。」直到3月31日，他被通知做DNA檢測時才見到女兒的遺體，「當時都燒了、碳化了，都認不出人了」。

根據小米1日公布的行車記錄訊息，在3月29日22點44分24秒，NOA智能輔助發出風險提示「請注意前方有障礙」，發出減速請求，並開始減速。22點44分25秒，車輛被接管，進入「人駕狀態」，方向盤往左轉角22.0625度，22點44分26秒-28秒之間，車輛與水泥護欄發生碰撞。

以此計算，從駕駛接管車輛到車輛發生碰撞，過程只有1-3秒的時間。

羅媽媽表示，孩子當時開的是「智能駕駛」，「當時的情況，誰能2秒鐘反應出這個事態來？2秒鐘之內誰能立刻切換呢？」

羅媽媽回憶，發生爆燃的車輛與自己的手機綁定，3月29日晚間10點45分，她收到了手機短信顯示綁定的車輛發生了重大交通事故。在收到訊息後，他們一家立即開車前往安徽事故現場，在隔天凌晨2時40分左右抵達事故第一現場。

一家到達現場後，女兒的遺體已經被運送至殯儀館了，事故現場僅有交警以及消防隊在處理。羅媽媽說，手機後台顯示的消防隊到達救援的時間約為凌晨1點。

目前3個罹難者家屬均在安徽料理後事，並等待事情處理結果。家屬表示，相關事故的責任認定暫時還沒下來，希望小米汽車方面能「給個說法」。

▼羅媽媽秀出女兒駕照，證明女兒非新手駕駛。（圖／翻攝微博）