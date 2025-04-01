北捷宣布29站47座電扶梯「調快速度」　每分鐘估可多載22人

▲北捷宣布調快電扶梯速度。（資料照／記者姜國輝攝）



記者許力方／台北報導

台北捷運公司今天（1日）宣布，為了提升電扶梯運能，縮短旅客等候時間，即日起陸續微調台北車站、市政府站等轉乘或旅客較多車站，共計47座上行電扶梯運行速度上升，每分鐘可多載22人，增加搭乘便利性及縮短旅客等候時間。

北捷指出，本次微調了29座轉乘或旅客較多的車站共47座上行電扶梯，運行速度由原先每秒0.5公尺調至每秒0.65公尺，預計調整後，單一電扶梯尖峰時段每分鐘搭乘人數約可增加22位旅客，進一步提升效率。

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29座車站包含台北車站、忠孝復興、南京復興、大安、中山國中、科技大樓、忠孝新生、西門、中正紀念堂、東門、忠孝敦化、市政府、南港、海山、府中、新埔、松山、象山、大坪林、行天宮、中山國小、大橋頭、景安、永安市場、頂溪、三重國小、台北橋、蘆洲、以及大直站。

▲北捷公告47座電扶梯兩側皆可站立。（圖／台北捷運公司）



為確保旅客安全，北捷在47座電扶梯處將增設告示，提醒旅客「前方電扶梯速度較快，務請緊握扶手、站穩踏階」，且「電扶梯兩側皆可站立」。

2017年起，北捷曾於忠孝復興站等轉乘車站共計11座電扶梯，試辦微調運行速度，紓解電扶梯排隊人潮，經觀察，確實有效縮短旅客排隊時間；進一步觀察，旅客搭電扶梯不慎受傷與微調運行速度並無明顯關連。

經參考國際軌道運輸業者電扶梯速度，新加坡與香港地鐵電扶梯，最高運轉速度約每秒0.75公尺，均高於北捷調整後的速度。