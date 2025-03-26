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限時2.5小時徒步區！北捷中山站3／29試辦封街　2條行穿線畫回來了

▲▼台北捷運中山站1號和4號出口，新畫設20公尺寬的行穿線。（圖／記者袁茵攝）

▲台北捷運中山站1號和4號出口，新畫設20公尺寬的行穿線。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

南西商圈、台北捷運中山站1號和4號出口前方，18日新設20公尺寬的行穿線，在網路上引起正反論戰，有人稱讚「台北小澀谷」，但因為將台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線刨除，也引發民怨。台北市交通局表示，這2天會將行穿線補畫回去；另台北市長蔣萬安日前希望將中山商圈打造徒步區，而台北捷運公司也將於本週六（29日）試辦2.5小時封街的「心中山新生活」活動。

蔣萬安11日市政會議中提及北市徒步區規劃，並點出永康商圈、中山商圈，並要求聆聽在地聲音及意見，加強溝通，今年應要有所突破。而台北捷運公司將於29日下午2時至4時30分舉辦「心中山新生活」活動，而這2.5小時當中，將會試辦封街南京西路23巷、25巷。台北捷運公司表示，希望透過試辦2.5小時，再來評估未來能否成為長期方案。

另外，針對北捷中山站1號、4號出口前方劃設20公尺行穿線，卻刨除台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，引發網友覺得不方便。台北市交通局表示，會在近2日將2處行穿線補畫上去。而《東森新媒體ETtoday》記者26日實際到場，發現正有工作人員在補畫行穿線。

▲▼台北捷運中山站1號和4號出口，新畫設20公尺寬的行穿線，但之前刨除台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，引發網友反彈，今（26日）已經補畫回去。（圖／記者袁茵攝）

▲▼之前刨除台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，引發網友反彈，今（26日）已經補畫回去。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運中山站1號和4號出口，新畫設20公尺寬的行穿線，但之前刨除台北牛乳大王前、新光三越與誠品生活南西店的2處行穿線，引發網友反彈，今（26日）已經補畫回去。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安26日上午出席與中山區里長座談，針對是否因民眾反彈，所以補畫2處行穿線？蔣萬安表示，中山商圈發展非常活絡，每次碰到週六、日假日，周邊人潮都非常的多，所以上週北捷、交工處擴大行穿線畫設，就是希望讓行人能夠更方便、迅速、安全的來通行。

蔣萬安提到，而北市府觀察，民眾還是有兩側行穿線的需求，所以現階段也即刻做處理，「我週六也剛好經過這邊，有看到一些民眾的反應，我即刻聯繫交通局，請他們先就時相趕快做調整，恢復到一致；第二，目前我們也規劃用全日行人專用時相，將車輛、行人做一個完全的區隔。」

蔣萬安指出，第三，目前先恢復兩邊的行穿線，即刻要求交通局等相關單位，進行整體入口全面的整體規劃設計，方便當行人號誌可以通行的時候，全面往各方向來通行。

至於中山商圈將於本週六進行2.5小時封路，未來會不會再進一步擴大，附近商圈都已經接受了嗎？蔣萬安回應，北捷將於29日進行試辦，北市府會持續跟地方溝通，希望能夠帶給市民方便、安全的徒步空間，也會視目前試辦的情形來滾動式檢討。

▼中山商圈每逢假日就人潮爆滿，常上演行人與汽機車爭道狀況，因此台北市長蔣萬安希望能推展徒步區；而針對南京西路23巷、25巷，台北捷運公司將於3月29日試辦2.5小時封街。（圖／記者袁茵攝）

▲▼中山商圈每逢假日就人潮爆滿，常上演行人與汽機車爭道狀況，因此台北市長蔣萬安希望能推展徒步區；而針對南京西路23巷、25巷，台北捷運公司將於3月29日試辦2.5小時封街。（圖／記者袁茵攝）

▲▼中山商圈每逢假日就人潮爆滿，常上演行人與汽機車爭道狀況，因此台北市長蔣萬安希望能推展徒步區；而針對南京西路23巷、25巷，台北捷運公司將於3月29日試辦2.5小時封街。（圖／記者袁茵攝）

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