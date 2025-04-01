黑幫詐賭引爆桃園、苗栗槍擊掃射　桃警「雷霆除暴」全面掃蕩

▲桃園市警局刑警大隊最近三天實施「雷霆除暴」專案，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點進行掃蕩臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局針對平鎮區日前發生黑幫份子開槍掃射招待所案，警方查出是黑幫分子至苗栗承信會黑幫經營天九牌職業賭場發生詐賭糾紛，承信會黑幫人士率眾至桃園平鎮開槍報復；市警局除在第一時間查獲開槍犯嫌送辦聲押外，並自3月28日起密集實施「雷霆除暴」專案，針對黑幫堂口、圍事據點進行高密度掃蕩，三天共出動逾2,200名警力臨檢各場所，其中查獲各類刑案743件820人，非法槍械5件5人槍枝2把，成果顯著。

▲桃園市警局刑警大隊最近三天實施「雷霆除暴」專案，針對幫派圍事、營業據點掃蕩臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為遏止黑幫囂張氣焰，桃園市警局刑警大隊從3月28日起密集實施「雷霆除暴專案」，將重點置於幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，要求各分局規劃高密度掃蕩，總計出動逾2,200名警力、臨檢場所498處、重要道路154處，共查獲各類刑案743件820人，其中非法槍械5件5人槍枝2枝、毒品55件57人、組織犯罪2件4人、詐欺犯罪229件248人、其他刑案326件362人等。

▲桃園市警局刑警大隊最近三天實施「雷霆除暴」專案，市警局副局長劉印宮率領刑大同仁執行掃蕩勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝

市警局指出，為預防黑幫相互尋仇火拼，市警局強力約制各幫派組織，指派專人針對幫派經常出入、圍事處所及活動加強蒐報，持續落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑幫，以徹底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，展現對幫派零容忍及掃黑制暴決心。

▲桃園市警局刑警大隊最近三天實施「雷霆除暴」專案，八德警方利用AI巡防系統執行路檢勤務查獲改造手槍與毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，雷霆除暴專案期間，八德警分局利用AI巡防系統執行專案路檢勤務，經大數據比對辨識出註銷車牌於道路中行駛，隨即示警攔檢，犯嫌假意配合卻趁隙衝撞員警拒捕，遭員警迅速制伏逮捕，當場查扣改造手槍1枝、毒品等證物，除彰顯桃警最先進之AI技術提升員警科技執法能力，致力守護市民決心。