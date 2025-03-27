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諸慶恩沉冤22年終獲無罪確定　最高檢感謝各級檢察官接力救濟

▲諸慶恩偽造文書案歷經22年終獲無罪判決確定 。（圖／最高檢察署提供）

▲諸慶恩偽造文書案歷經22年終獲無罪判決確定。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

巴黎銀行前經理諸慶恩，被控偽造定存單，遭富商、佳和實業前董事長翁茂鍾誣陷，全案上訴三審時諸慶恩含冤病故，翁茂鍾與審檢調警人員的不當往來被曝光後，檢審先後透過非常上訴、再審救濟，而台灣高等檢察署今天發布新聞稿強調撤回上訴，諸慶恩一審判決無罪確定，也讓諸在過世22年後沉冤得雪。

最高檢察署新聞稿指出，全案歷經再審、非常上訴、再審等非常救濟程序前後逾4年，終使諸慶恩於歿後22年獲致確定之無罪判決，創下檢察官成功為已死亡被告平冤之司法先例，更實現諸慶恩及家屬「從此以後，有公義的冠冕為我存留」（聖經提摩太後書第四章第7-8節）的殷殷亟盼，可謂創舉。

本案於上開非常救濟過程，一、二、三審院、檢各司其職，共同體現刑事訴訟再審、非常上訴制度糾正確定判決事實及法律錯誤之精神，檢察官發揮「法律守護者」、「公益代表人」之角色，法官則勇於公平審判，平反冤錯！

最高檢察官強調，尤其本案於臺高檢檢察官首次聲請再審遭駁回確定後，最高檢察署林麗瑩檢察官、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、黃冠運檢察官及花蓮地檢署陳佳秀檢察長仍未放棄，持續以專案團隊發揮「檢察一體」的精神接力救濟，貫徹公義，終使正義以人民看得見的方式實現！

最高檢察署感謝最高法院、臺高院法官秉持「司法為民」精神，以同理心展現司法獨立及對正義的堅持，「擲地有聲的裁判」令公義高舉，保障人民憲法上之訴訟權、人格權與人性尊嚴，讓諸慶恩案於22年後得以沈冤得雪，令人欽佩。

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