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台灣觀巴加碼「5縣市行程下殺3折」　清明74條台灣好行半價

▲▼台灣觀巴。（圖／觀光署）

▲台灣觀巴推出行程優惠。（資料示意圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假周四（3日）開跑，預估將是僅次春節最塞的民俗假期。為鼓勵民眾少開車多搭公共運輸，觀光署表示，「台灣觀巴」旅遊行程除花蓮地區1折外，4月起加碼苗栗、台中、南投、澎湖及連江3折優惠，其他地區2人同行1人免費；另清明持電子票證搭逾74條台灣好行享半價。

為鼓勵國人4天清明節連續假期（3日至6日）搭公共運輸出遊，「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務推出各項優惠，其中觀光署輔導縣市政府、國家風景區管理處開行「台灣好行」景點接駁公車，共發行114組多元超值套票，且於清明節連假更有逾74條路線持電子票證及行動支付享半價優惠，花蓮地區4條路線持續免費優惠。

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▲▼台灣觀光巴士和台灣好行推出優惠。（圖／觀光數提供）

▲台灣觀光巴士和台灣好行推出優惠。（圖／觀光署提供）

此外，觀光署也輔導旅行社推出「台灣觀巴」套裝旅遊行程，花蓮地區套裝旅遊行程1折優惠，4月加碼苗栗、台中、南投、澎湖及連江地區3折優惠，其他地區則享2人同行1人免費優惠。相關資訊可至台灣好行網站台灣觀巴網站查詢。

另為迎接4天清明節連續假期，觀光署表示，全台有20家主題樂園推出各種門票折扣優惠活動，部分遊樂園業者為鼓勵遊客搭乘公共運輸，也提供免費接駁車方便遊客抵達園區外，並推出搭乘大眾運輸享入園門票優惠的活動。

此外，民眾還可搭配「台灣好行」套票暢玩特定主題樂園，相關資訊可至全台主題樂園網站查詢。

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