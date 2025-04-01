清明連假7縣市國旅最旺「訂房率逾5成」　高公局公布好走時段

▲清明連假預估將湧現大量車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假周四(3日)登場，國旅預估將成長5%到10%，連假首日台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等7個縣市國旅最夯，訂房率超過5成，預估將湧現大量車潮，高公局公布好走時段，南下可趁上午5時前或中午後、北上提早上午9時前出發。

根據觀光署公布截至3月19日訂房率資料，連假首日訂房率達5成以上的有7縣市，包括台北市、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及連江縣等。

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高公局表示，因清明節連假有掃墓、旅遊及賞花等旅次，且假期4月4日至4月6日中南部地區天氣多雲到晴，預估前述旅次交通需求將再增加，研判各日尖峰時段均有大量車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。民眾如欲自行開車，請多利用省道等地方道路。若須行駛國道，建議多留意高公局每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。

高公局建議，南向尖峰日4月3日和4日，西部國道南向用路人早上5時前或中午12時後出發，國5南向用路人早上5時前或下午5時後出發；北向尖峰日4月5日和6日，中部地區北向用路人12時前出發、南部地區北向用路人提早至9時前出發，國5北向用路人9點前出發。

清明連假期間，國道也將實施尖峰時段匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控、開放路肩及單一費率等措施；另連假期間每天0時到5時將實施暫停收費。

高公局表示，清明節連假期間天氣回溫且正逢霧季，提醒駕駛人於假期間行駛時如遇濃霧路段，應開亮車頭大燈、霧燈及危險警告燈，提醒後方來車，且適當拉長行車安全距離並注意小心駕駛及避免任意變換車道。