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雲林催生有成！「萬寶龍」計畫突破8000位龍寶寶誕生

▲「雲林萬寶龍」催生 喜迎第8000位新生兒 ，縣長張麗善前往虎尾向新生兒及新手爸媽道賀恭喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「雲林萬寶龍」催生 喜迎第8000位新生兒 ，縣長張麗善前往虎尾向新生兒及新手爸媽道賀恭喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府為因應少子化情形於2024年龍年及2025年小龍年推出「兩年六億催生增產雲林萬寶龍」計畫，鼓勵縣民努力延續下一代新生命及提供育齡女性凍卵補助，在計畫的催生下，2024年10月新生兒已達到1年5000名目標，第8000名龍寶寶也在今年二月底於虎尾鎮幸福誕生。

縣長張麗善29日偕同虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、王鈺齊、縣府民政處長蕭德恕、社會處長林文志、陳乙辰議員助理等，向稍前已在虎尾戶政事務所進行出生登記的第8000位龍寶寶及爸爸媽媽道賀恭喜，現場並致贈全套金鎖片禮盒、寶寶服裝及雲林本產雞精禮盒、品格教育套書，除了祈求寶寶健康成長，也感謝父母的辛勞及對縣府政策的支持。

張麗善表示，雲林萬寶龍計畫到目前為止，已有8084位寶寶誕生，很高興能看到雲林縣人口持續增加，依此情形，2年增加1萬人目標應可在今年中突破，針對後續是否加碼，縣府已與議會表達，起碼在小龍年出生的寶寶，不論是1.2萬或1.5萬名，都能持續鼓勵年輕的爸爸媽媽加把勁，為台灣增加更多新生命，讓台灣有更多人才的誕生。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾公所極力響應推動雲林萬寶龍計畫，去年鎮內新生兒來到646位，今年截至3月已有91位新生兒。公所編列600萬預算，加碼生育補助金獎勵各位爸爸媽媽儘快來努力，也全力配合縣府各項育兒計畫，希望帶動提升整體生育率。

▲「雲林萬寶龍」催生 喜迎第8000位新生兒 ，縣長張麗善前往虎尾向新生兒及新手爸媽道賀恭喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「雲林萬寶龍」催生 喜迎第8000位新生兒 ，縣長張麗善前往虎尾向新生兒及新手爸媽道賀恭喜。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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