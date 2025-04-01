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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美方也在盯中共軍演！　AIT：沒理由在台海不負責任軍事施壓

▲▼解放軍航母山東號,山東艦。（圖／路透社）

▲中共解放軍航母山東艦。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍1日宣布在台海進行軍演，而我國防部表示，昨天（31日）已陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，且已掌握19艘共艦在周邊活動。對此，美國在台協會（AIT）發言人回覆《ETtoday新聞雲》記者表示，他們正密切關注中國在台灣附近的軍事活動，「中國沒有理由在台灣附近，進行不負責任的威脅和軍事施壓」。

我國防部1日表示，自3月29日起，即陸續掌握中共山東號航艦編隊等機艦動態，於昨日進入我應變區。根據上午所公布的軍事動態，3月31日清晨6時至4月1日清晨6時，偵獲共艦19艘在台海周邊活動，而我軍運用聯合情監偵手段，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、掌握，並已啟動應變機制，適切應對。

對此，《ETtoday新聞雲》記者詢問美國在台協會（AIT），AIT發言人表示，他們正在密切監視中國在台灣附近的軍事活動，中國不斷升級的軍事威嚇，只會加劇緊張局勢，破壞兩岸和平與穩定。

AIT發言人表示，中國再次顯示，他們不是一個負責任的行為者，毫無問題地將該地區的安全與繁榮置於危險之中，中國沒有理由在台灣附近進行不負責任的威脅和軍事施壓行動；而面對中國的軍事行動，美國將繼續支持台灣面對中國軍事、經濟與外交等層面的脅迫。

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