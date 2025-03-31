陸學者：賴是戰爭、麻煩、危險製造者　陸必然「以武遏獨」

▲賴清德總統。（圖／總統府提供）

記者陳冠宇／綜合報導

近期兩岸關係持續緊繃，多位大陸學者出面批評賴清德總統是「戰爭製造者」、「麻煩製造者」和「危險製造者」，指國安17條是以「戰爭觀」替代「和平觀」，強調大陸必然「依法懲獨」、「以武遏獨」。

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申，廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生，以及中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授王英津於《環球時報》的「環球圓桌對話」討論兩岸議題，內容於3月31日刊出。

汪曙申表示，民進黨推行台獨立場、政策、言論與行動，正加快將台海推向危機與衝突；賴清德以「新兩國論」定位兩岸關係，推動「全社會防衛」、「武裝台灣」，「極大地毒害了兩岸氛圍，升高台海對抗」。

對於日前宣布的國安17條，汪曙申稱是進行「泛安全化和認知洗腦，全面封控兩岸正常交流」，暴露出以「戰爭觀」替代「和平觀」。

汪曙申聲稱，賴清德正把自身推向「戰爭製造者」；對於「賴式台獨」，中國政府必然「依法懲獨」、「以武遏獨」，保留採取斷然措施的權利與可能。

▲張文生。（圖／記者任以芳攝）

張文生則說，「和平不是天上掉下來的，和平也不是無條件的，和平需要兩岸同胞共同維護」。而維護兩岸和平的核心基礎就是反對台獨、反對分裂。

張文生批評，賴清德就是兩岸和平的「麻煩製造者」；「如果賴清德當局繼續置廣大台灣同胞的利益於不顧，不惜把廣大台灣同胞推上『台獨、分裂』的戰場，大陸必然重拳出擊，斷然處置。」

對於台灣內部政治，王英津認為，民進黨當局一系列操作使台灣陷入政治高壓、司法濫用、民主倒退、體制失序的危險境地，賴清德已成為不折不扣的「危險製造者」。

談到國安17條，王英津說，其以「安全之名」，將普通兩岸交流、學術往來、民間接觸都納入所謂「反滲透」的範疇，這不僅壓制了台灣民眾的自由和權利，而且抑制了台灣社會的活力，阻礙了長遠發展。

▼王英津。（圖／記者任以芳攝）