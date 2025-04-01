奪命瞬間！朝空中扔石頭「引爆天劫」　印度9歲男童身亡

▲9歲男童扔石頭，意外觸碰高壓電線，隨即引發爆炸 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度旁遮普邦（Punjab）發生恐怖意外，一名9歲男童朝著空中扔石頭玩，未料石頭意外碰到上方的高壓電線，而他也因為手上抓著綁石頭的繩子，不幸觸電身亡，事發過程都被監視器拍下。

PTC News等印度媒體報導，男童手上抓著繩子，另一端則綁在石頭上，才能把拋到空中的石頭，隨時拉回來。未料，石頭碰到6.6萬伏特的高壓電線，瞬間炸出巨大火花，他也觸電並且嚴重燒傷。

पंजाब के जालंधर में पार्क में खेलते-खेलते 66 केवी लाइन के करंट से झुलसा 9 साल का बच्चा।



जालंधर के गुरु नानकपुरा वेस्ट के झुग्गी झोपड़ी का 9 साल का आरव करंट लगने से झुलस गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।



सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि जैसे ही बच्चे ने पार्क में खेलते हुए 66… pic.twitter.com/nQ0Ei3B1Yn — Amit Pandey (@amitpandaynews) March 29, 2025

巨大爆炸聲響與火花，把周遭民眾都嚇壞了，幸好沒有波及其他人。男童被緊急送醫之後，又因為傷勢太嚴重，轉診到鄰近城市阿姆利則（Amritsar），最終仍在3月29日上午傷重不治。

據悉，死者就讀小學3年級，當時跟著一群孩子，前往空地玩耍。由於電力供應商「Powercom」 當時並不知道發生意外，因此沒有把電力給切斷。