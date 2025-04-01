大馬天然氣管道爆炸！蕈狀雲衝天「降石頭雨」　燒成火焰山轎車融化

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞4月1日發生天然氣輸送管洩漏，引發劇烈爆炸，現場升起巨大蕈狀雲，熊熊火焰直沖天際，高度幾乎與附近公寓大樓相當，就連遠處的人們也能清楚見到火光。爆炸發生後，火勢迅速蔓延周邊住宅區，據悉已造成多位民眾灼傷。儘管相關天然氣管道目前已被關閉，但火勢暫時還未被撲滅。

▲馬來西亞一條天然氣管道洩漏，引發大爆炸。（組圖／翻攝自Facebook）

綜合當地媒體報導，這場大爆炸發生於白蒲大道（LDP）通往布特拉高原（Putra Heights）方向的一座加油站附近。當局初步懷疑，事故是因天然氣管道洩漏所致，目前已派員至現場勘查。然而，由於這場大火燃燒數小時仍不見減弱之勢，人們即使在數百公尺外也能感受到迎面撲來的滾滾熱浪與熊熊燃燒聲，因此確切事故原因仍待釐清。

從現場畫面可見，這場火災的火勢極為猛烈，火舌一度竄得比附近建築還高，猶如一座火焰山一樣，即使距離災區數十公里也能清晰可見。當局證實，火災現場附近500公尺範圍的多座房屋已迅速被火舌吞噬，最靠近火源的4排房屋受損最嚴重，屋頂坍塌、濃煙四溢，大批住戶來不及搶救家中財物就驚恐逃離，場面十分駭人。

現場目擊者形容，爆炸發生時，他們先是聽到一聲巨響，接著房屋像是地震一樣開始發生劇烈晃動，「就連門窗都在抖」。當地居民Vivian在睡夢中被驚醒，睜眼就見到火光衝天，空氣中還瀰漫著刺鼻焦味，嚇得趕緊帶著小侄女倉皇逃生。由於火災導致周圍氣溫驟升，Vivian甚至不敢開車，只能徒步撤離。

住家距離起火地點只有200公尺的居民艾迪回憶，當天上午8時20分，他突然感覺氣溫異常灼熱，外出查看後驚見火舌正迅速向房子席捲而來，停放在庭院的轎車塑料外殼甚至已部分融化，嚇得他立即帶著家人逃跑。他透露，早在案發前2日，他便已發現天然氣管道附近空地堆積了大量白色塑料管，但他不清楚管道是何人挖掘。

有網友反映，爆炸發生後，現場周邊區域下起了「石頭雨」，懷疑是爆炸衝擊建築後，碎片四散所致。目前，當局仍在全力撲滅火勢，並持續調查事故原因，不過由於現場仍有二次爆炸或建築坍塌可能，勸告周邊居民切勿靠近現場。

▼大爆炸發生後，居民聽到住家屋頂傳來轟隆隆的聲音，出外查看驚見天空下起「石頭雨」。（組圖／翻攝自Facebook）