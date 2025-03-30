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不滿妻沒生兒子！印度男憤怒「摔死雙胞胎女嬰」　隨便埋屍土坑

▲桃園市李姓與楊姓保育員遭指控去年1月間在龜山區某幼兒園照顧陳姓嬰兒時，不但為妥善照護反而有高舉、搖晃或撞擊等狀況，導致嬰兒受傷害，家長調閱監視畫面才驚覺嬰兒被傷害。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲印度一對雙胞胎遭父親狠摔致死。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者張方瑀／綜合報導

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一起令人髮指的家庭悲劇，一名男子因為對於未能生得兒子而心生不滿，於是殘忍殺害了他不到5個月大的雙胞胎女兒，還想草草埋屍掩蓋罪行，妻子氣得立刻報警，這名男子也隨即遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，兇嫌庫馬爾（Ashok Kumar）不滿妻子安妮塔（Anita）沒有生下兒子，居然在兩人一番爭吵後，直接將年僅5個月大的雙胞胎女兒妮迪（Nidhi）與納維亞（Navya）暴力摔向地面，導致兩人身受重傷死亡，事後還想將女兒的屍體隨意埋在一處土坑中，試圖掩蓋罪行。

據了解，兩人還育有一名5歲大的女兒，事發當天安妮塔帶著雙胞胎女兒打完疫苗回家，結果就爆發了爭執，當時5歲大的女兒在攻擊發生時，還因過於驚嚇而暈倒。

最終，安妮塔無法再忍受丈夫及其家人長期以來指責她未能生下兒子，向哥哥亞達夫（Sunil Yadav）求助後，選擇向警方報案。

當地警方也與法醫科學實驗室（FSL）小組合作，從埋葬現場挖掘出受害雙胞胎的遺體，經過法醫檢查後，遺體已經交還給家屬。警方表示，庫馬爾已被正式逮捕，並將面對嚴重的法律後果。

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