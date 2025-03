不滿妻沒生兒子！印度男憤怒「摔死雙胞胎女嬰」　隨便埋屍土坑

▲印度一對雙胞胎遭父親狠摔致死。(示意圖/取自視覺中國CFP)



記者張方瑀/綜合報導

印度拉賈斯坦邦(Rajasthan)發生一起令人髮指的家庭悲劇,一名男子因為對於未能生得兒子而心生不滿,於是殘忍殺害了他不到5個月大的雙胞胎女兒,還想草草埋屍掩蓋罪行,妻子氣得立刻報警,這名男子也隨即遭到警方逮捕。

綜合外媒報導,兇嫌庫馬爾(Ashok Kumar)不滿妻子安妮塔(Anita)沒有生下兒子,居然在兩人一番爭吵後,直接將年僅5個月大的雙胞胎女兒妮迪(Nidhi)與納維亞(Navya)暴力摔向地面,導致兩人身受重傷死亡,事後還想將女兒的屍體隨意埋在一處土坑中,試圖掩蓋罪行。

