大馬爆炸63人送院！燒毀49民宅滿地灰燼　玻璃炸裂亂射天花板坍塌

▲馬來西亞天然氣管道爆炸引發大火，波及附近民宅。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞布特拉高原（Putra Heights）4月1日發生天然氣輸送管洩漏，引發劇烈爆炸，現場升起巨大蕈狀雲，火舌高達數百公尺。爆炸發生後，火勢迅速蔓延至周邊住宅，燒毀49座民宅，另有63人被送院治療。網上隨後流出受波及民宅的畫面，顯示房屋結構嚴重受損，部分建築牆體崩裂，屋內滿目瘡痍。

據《星洲日報》報導，爆炸發生當下，有居民在屋內拍攝到衝擊瞬間的畫面，只見強烈衝擊波瞬間粉碎了整面玻璃遮陽片，飛濺的玻璃碎片直接嵌入對面牆體，爆炸威力驚人。多棟建築也在爆炸中嚴重受損，部分牆體崩裂，屋內滿是倒塌的家具與碎裂的建材，災區猶如戰爭現場，令人怵目驚心。

網上流出的一段影片顯示，災區附近一座民宅遭火勢波及，庭院內滿是灰燼，顯示災害衝擊之嚴重。一個金屬製的曬衣架疑因高溫炙烤而歪斜變形，上面掛著的衣物看起來也已燒焦或是覆蓋著厚厚的黑色碎屑，而房子的天花板與牆面則有部分結構受損掉落，露出內部材料。背景中濃煙瀰漫，陽光透過煙霧投下昏黃光線，使得現場看起來十分昏暗。

火災引發的熱浪夾雜有毒氣體席捲著街道，空氣中瀰漫濃重的焦糊味與刺鼻氣息，令當地居民面臨窒息與中毒風險。爆炸發生後不久，消防隊、救護車與警方迅速趕赴現場，展開滅火與救援行動。由於火勢猛烈且蔓延迅速，救援人員必須克服高溫與濃煙，全力阻止火勢進一步擴大。

目前，當局正全力進行緊急疏散與救援行動，試圖控制火勢並確保居民安全。警方透露，火災共導致49座民宅受損，112名居民被撤離，其中63人已送醫救治，部分傷勢嚴重。由於火勢仍未完全受控，當局持續增派人員灌救，並密切監測現場，以防二次爆炸或建築坍塌。