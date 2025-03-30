印度馳援緬甸強震！　近200人搜救、醫療團隊帶物資赴災區

▲緬甸8.2強震。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

緬甸在28日發生芮氏規模8.2的強烈地震，造成超過1,600人罹難，災情慘重。印度政府展開援助行動，29日派出軍機與軍艦運送物資與專業人員前往緬甸，支援災後救援與醫療工作。

中央社報導，一架載有帳篷、毛毯、睡袋、發電機組與藥品等約15噸賑災物資的印度C-130軍用運輸機，29日上午已降落緬甸最大城市仰光（Yangon）。印度外交部指出，預計將有5架軍機與4艘軍艦陸續前往災區，運送人員與大量援助物資。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）於今日傍晚召開記者會表示，總理莫迪（Narendra Modi）在地震發生後第一時間表達關切，並指示各部門動員，全力支援緬甸，「我們已準備好提供一切可能的援助」。

除了物資外，印度也派遣包括80名救難人員、搜救犬與相關設備前往緬甸，成員主要來自印度國家災害應變部隊（NDRF）。此外，另有118人組成的專業醫療團隊，將在當地設立功能完整的野戰醫院。

印度軍事行動部官員馬維（HS Mavi）表示，該野戰醫院具備外科手術能力，團隊包含男性與女性醫護、外科醫師與麻醉師，同時配備先進醫療器材、藥品與救護車等設施，「一切設計皆為因應地震災情與救治大量傷患之需」。

印度海軍方面，4艘參與任務的軍艦預計自本月31日起陸續抵達緬甸，艦上載有超過50噸人道救援物資，包括衣物、毛毯、餅乾、奶粉、泡麵等糧食與基本清潔用品，如肥皂、洗衣粉等。

賈斯瓦也指出，目前尚未接獲有印度公民在地震中傷亡的報告，惟印度政府已設立緊急聯絡熱線，供目前居住在緬甸、約5至6萬名的印度僑民或公民使用，必要時將提供撤離或其他援助安排。

印度外交部與軍方皆強調，未來若有更多需求，將不排除擴大援助行動，展現對鄰國緬甸的堅定人道關懷。