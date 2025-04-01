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左腎積水、輸尿管結石！柯文哲今戒護就醫　明上午動手術

▲▼柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲自去年9月被羈押禁見至今，妻子陳佩琪日前透露，柯出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，截至今（1日）已戒護就醫3次，且還有民眾目睹柯文哲今戴帽子、坐輪椅出現在衛福部台北醫院，台北看守所也證實中午返回北所。但據了解，由於柯文哲左腎積水、左側輸尿管結石，將於明（2日）上午在衛福部台北醫院開刀。

柯文哲日前傳出血尿狀況，陳佩琪、民眾黨立委陳昭姿、台大醫院退休內科醫師謝炎堯3月27日召開記者會，說明柯有疑似腎衰竭等病症，必須要住院就醫，律師團因此提出具保停押，想不到北院在3月28日裁定柯文哲延押2個月，使陳佩琪大受打擊。

就在3月29日前總統陳水扁私下向陳昭姿詢問「怎麼沒幫柯文哲申請自費延醫？」後，陳昭姿將此訊息轉給民眾黨核心群組，由民眾黨主席黃國昌寫狀、並在醫生欄位填寫謝炎堯，黃也於當天傍晚到北所遞狀；隨後柯文哲於當晚9時55分二度戒護就醫，但2小時左右就返回北所，理由為「評估未達留院標準」。

不過，因陳佩琪出示柯文哲病歷資料，柯每天要服用8顆嗎啡類止痛藥Tramadol，引發諸多醫師、藥師質疑柯病況不樂觀後，加上遲遲沒有自費延醫下文，使越來越多支持者擔心柯文哲身體狀況。

而柯文哲今（1日）上午8時許，因左腎積水、左側輸尿管結石等症狀須回診，再度被戒護就醫，經醫師評估無留院必要，中午12時許送回北所，而台北看守所也證明此事，但表示柯文哲醫療情形屬於個人隱私，無法說明。不過，據了解，由於柯文哲的尿道結石未完全排出，導致水腎，因此柯將於明（2日）上午在衛福部台北醫院開刀。

對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，針對柯文哲今（1日）上午再次戒護就醫，透過台北看守所提供的新聞稿內容，民眾黨無從得知柯文哲實際身體狀況，也無法了解這次的戒護就醫的原因為何？甚至無法確認，柯文哲是否得到完整且妥善的治療。

吳怡萱指出，民眾黨已經在3月29日正式提出自費延醫的請求，希望由專業醫師給予更全面的醫療照顧，儘管台北看守所提及「已針對其需求安排後續就診與檢查規劃」，民眾黨仍希望給予柯文哲妥善、完整的醫療照顧，因此懇請相關主責機關，儘速核准讓柯文哲自費延醫。

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