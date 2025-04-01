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「絕不翻供」京華城案彭振聲出庭仍認罪　讚2檢座「態度好」

▲▼台北市前副市長彭振聲涉圖利京華城改建容積率獎勵案，1日第2度到台北地院出庭，重申認罪不翻供，更說檢察官林俊言問話態度很好。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前副市長彭振聲涉圖利京華城改建容積率獎勵案，1日第2度到台北地院出庭，重申認罪不翻供，更說檢察官林俊言問話態度很好。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市前副市長彭振聲被控任內聽從時任市長柯文哲指示，涉圖利京華城改建容積率獎勵案，台北地院今（1日）第2度傳彭出庭，彭認罪重申「絕不會翻供」，並肯定偵辦檢察官林俊言「問話態度很好」、沒逼他認罪，至於偵訊2小時沒錄音，是因他要上廁所，以及回舍房吃飯藥。

柯文哲於上月（3月）20日被提訊出庭，爆料林俊言誆他藏有「不雅片」、要他認罪否則把「不雅片」交給法院向社會大眾公開，柯並指彭振聲與同案被告、台北市都發局前總工程司邵琇珮，被林俊言偵訊後就認罪，他覺得很奇怪，尤其彭應訊有2小時錄音錄影空白情形，他請律師團一定要調閱偵訊光碟查清楚。

彭振聲在偵辦期間被收押禁見約4個月，去年（2024年）12月26日起訴移審、獲准交保500萬元，因他認罪，檢方沒對他的交保裁定提起抗告而確定。北院承審合議庭今年（2025年）1月23日，首度傳彭進行審前準備程序，彭當時全部認罪，強調「該講的都講了，該認的都認了，我不會翻供」。

合議庭今上午第2度傳喚彭振聲續行準備程序，法官疑惑律師團替彭提出的書狀，似乎有改變答辯方向的意思，法官強調「不會要求一定要認罪，但須確認本人真意」。

律師團急忙解釋「不否認檢方全部起訴內容」，而是想表明彭振聲萌生圖利犯意時間點，不是在一開始，而是中後段，彭被「長官」要求幫忙、也確實在法定程序內有幫忙，但彭「不是毫無尺度，心中仍有一把尺，還是有良心！」

法官表示「感覺彭振聲還有很多話想講」，彭說「沒有啦！認了就是認了」，但他最初拒絕京華城要求保留允建樓地板面積12萬0284平方公尺的訴求，更在台北市議員應曉薇面前拍桌說「違法的事，我不做！」敢在議員面前拍桌，代表他自認理直氣壯，他補充「不是大力拍，是小小拍」。

彭振聲又費了一番唇舌解釋都市計畫審議程序，講著講著「程序都是合法」、「都是委員決議的」、「檢察官說這是圖利，我就認罪」等語，這時不僅法官說「聽起來不是真心認罪」，連旁聽記者也感覺他好像快要翻供了。

彭振聲連忙踩煞車，自嘲「我講到混亂了！老哇（台語）~」，律師團趕緊接棒強調彭「真摯認罪，不會翻供，請檢察官不要誤會」，檢方公訴團隊笑答「不會不會」，彭也回神說，「我認罪的，我都沒意見，絕不會翻供！」

律師團表示不聲請傳喚證人，也不爭執對彭振聲有罪的證據能力，但主動表明要回應柯文哲和律師指稱，彭在押期間於台北看守所被檢方就訊，出現2小時錄音錄影空白一事，其實是下午4點半正值北所晚餐時間，彭飯後須吃藥，因此中斷偵訊1小時，先回舍房用餐服藥。

律師團說「人不在場，自然沒錄音錄影」。但法官質疑當時從下午3點半就沒錄音錄影、有無感覺檢方刻意不錄，律師團2位律師表示當時在場陪訊，沒這種感覺。

彭振聲這時表示「黃檢（黃琬珺）、林檢（林俊言）問話態度很好」，下午3點多因「我們有人要上廁所、休息」，不是檢方故意不錄音錄影，檢察官也沒以其他手段要他認罪。

庭訊約1.5小時結束，法官諭知彭振聲涉案部分候核辦，彭和律師可自行決定是否參與其他被告聲請傳喚證人的詰問程序。彭開完庭被記者詢問「說林俊言檢察官問話態度很好，是不是有打臉柯市長」，他低眉不語。

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