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柯文哲2度就醫！醫師喊「小弟的猜測全部命中」：打臉側翼和青鳥

▲北所外聚集不少小草聲援柯文哲。（圖／記者陸運陞攝） 

▲不少小草聲援柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲日前傳出血尿、噁心、腰痛等不適症狀，29日晚間戒護至合作醫院就診，但經評估未達留院標準就返回北所；今（1）日上午柯文哲再被戒護至醫院回診檢查，並於午間返回，但醫療情形為個人隱私，因此北所無法說明。胸腔科醫師蘇一峰今天上午才發文「猜劇本」，稍早得知最新消息後，則再度發文表示「小弟的猜測全部命中」。

柯文哲29日晚間9時55分許因身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。

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胸腔科名醫蘇一峰當時就在粉專「預言」柯文哲就醫結果，「10點火速送柯就醫，小草歡呼準備散去；小草散去了喔？12點火速送回看守所！」而在今日上午，他也發文「再猜劇本」，現在大概要準備安排CT之類的檢查，畢竟不安排說不過去，屆時「如果沒大事就開記者會說沒事主導裝病說，有事就說病歷不能公開，保護犯人的隱私」。

據悉，柯文哲1日上午8時許，因左腎積水、左側輸尿管結石等症狀須回診，再度被戒護就醫，經醫師評估無留院必要，中午12時許送回北所。

稍早台北看守所針對柯文哲回診一事說明，1日上午已針對柯文哲的醫療需求進行安排，按醫囑戒護至醫院回診檢查，以便柯受妥適健康照護並於午間返所，至於柯文哲的醫療情形，均屬個人隱私，無法說明。

隨著最新消息曝光，蘇一峰下午4點半再發文表示，「小弟的猜測全部命中！打臉側翼和青鳥！打臉病情穩定的說法」。雖然北所沒有說明具體狀況，但他也猜測了柯文哲的情形，並直呼只有部分人才會覺得柯文哲在裝病。

據了解，由於柯文哲的尿道結石未完全排出，導致水腎，因此柯將於明（2日）上午在衛福部台北醫院開刀。對此，民眾黨發言人吳怡萱回應，針對柯文哲今（1日）上午再次戒護就醫，透過台北看守所提供的新聞稿內容，民眾黨無從得知柯文哲實際身體狀況，也無法了解這次的戒護就醫的原因為何？甚至無法確認，柯文哲是否得到完整且妥善的治療。

部立台北醫院今日也說明柯文哲治療與用藥情況，柯於3月25日接受體外震波碎石手術，醫療團隊基於術後疼痛管理的考量，依專業開立Tramadol止痛藥，於醫囑上註明為一日四次、每次一顆，並於看診時明確指導病人僅需在疼痛時服用。該藥物由台北看守所人員保管，由所方依醫囑眼同服藥（所方人員看著病人用藥），病人無法自行取藥。

術後當天（3/25）柯文哲於晚上及睡前服用Tramadol止痛藥，術後第一天（3/26）早、中、晚、睡前服用Tramadol止痛藥，術後第二天（3/27）中午服用Tramadol止痛藥，即未再服用。術後第三天（3/28）柯文哲回診檢查，告知醫師疼痛、血尿均有改善；當日抽血檢查，腎功能正常。因此，關於服用止痛藥過量情形，及服用止痛藥導致腎水腫及腎衰竭的說法與事實不符。

部北強調，院方始終堅守專業醫療標準，提供病人最適切的治療與照護，在此特別澄清說明，以免造成病人及醫療團隊的不必要困擾。

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