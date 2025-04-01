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快訊／3縣市低溫特報！今晚明晨跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（1日）上午10時57分針對3縣市發布低溫特報，因大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今晚至明（2日）上午新北市、新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意，預計影響時間將持續到2日上午9時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

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氣象署表示，今天受大陸冷氣團影響加上華南雲雨區東移影響，北部、東北部及東部整天濕冷，其他地區早晚亦冷；預測中部以北及東北部低溫約12至14度，南部及花東低溫約16至18度，其中金、馬仍有局部10度左右或以下低溫發生的機率，請注意保暖。

至於天氣方面，水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區及金、馬有局部短暫雨，清晨至上午中部地區也會有局部短暫雨，但雨勢有愈晚愈緩和的趨勢，其他地區及澎湖則為多雲。

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
新北市、新竹縣、苗栗縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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