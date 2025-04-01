共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲　柯文哲被掐脖子也入鏡

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（1）日上午宣佈組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓，同時，連發數支影片，包括以「黑悟空」變術法結合各式裝備，用繁體字寫上「進逼」等宣傳施壓。值得注意的是，東部戰區在最新的一支影片則是用卡通圖的方式，直指賴清德是「毒台」者，還將他的下半身畫作綠色的蟲子，諷刺意味十分濃厚。

▲共軍宣傳片將賴清德下半身畫成綠色蟲子的造型，諷刺意味濃厚。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）

這支諷刺漫畫卡通片的配文寫著，「借殼毒台、空殼禍台、破殼毀台，東部戰區發佈動漫《殼》——借殼欺世綠轟衝，倚外謀獨攘內瘋，造孽一家隔兩岸，逆施民主毀繁榮。」影片則備註是由解放軍東部戰區融媒體中心及國防大學軍事文化學院聯合創作。

影片中，賴清德的漫畫造型被畫上了綠色蟲子的下半身，台灣地圖則是由南向北「綠化」，緊接著，便出現賴清德用手掐著疑為柯文哲形象的漫畫人物，旁邊還有一個牢籠，裡面跪坐著一名身穿軍服，軍服上繡著中華民國國旗的人，臉部特徵則是暗喻另一名台灣政治人物。

在影片的末尾，一隻大手拿著一雙筷子，將賴清德造型的蟲子放在著了火的台灣上烤，周圍則是解放軍圍台軍演時的各軍種和裝備，並用一首打油詩批評賴清德的行為，進行最大程度的揶揄和內外宣傳。

根據解放軍東部戰區發言人施毅的說法，自4月1日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，「這是對台獨分裂勢力的嚴重警告和有力遏制，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」