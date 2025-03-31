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陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼　數百座墳30公尺內「盡收眼底」

▲北京男子買綠地洋房預售屋，沒想到即將交屋之際，鏡成為「墳景房」。（圖／翻攝北京日報）

▲陸男子買綠地洋房預售屋，沒想到即將交屋之際，竟成為「墳景房」。（圖／翻攝北京日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京一名王姓男子於2023年買下一處預售洋房，售價約500萬元人民幣（約2200萬元新台幣），近日交屋在即，王姓男子前去賞屋，沒想到，期待中環境優美的綠地洋房竟成了「墳景房」，他表示，「打開窗戶，眼皮子底下就是幾百座墳，最近的住宅樓距離墓地僅約30米（公尺，下同），被開發商的一紙遷墳公告忽悠了。」

▲北京男子買綠地洋房預售屋，沒想到即將交屋之際，鏡成為「墳景房」。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，實地探訪中層和高層住戶，透過窗戶放眼望去，視線範圍內墓碑林立。王先生說，南側窗戶沒有任何遮擋，是通風、採光、視野最好的一扇窗，如今不僅風景變成了墳景，安全問題也讓他擔憂，「這麼多墓，難免有人前來祭奠，一旦有明火燒紙可能還會引發火情。」

據了解，這片住宅區約有140多戶居民，其中，有3棟樓直接「開窗見墳」，一眼望去，幾百座墓碑高低錯落，甚至部分墓前還擺放著祭品，墓碑中較新的立於2024年。

王先生透露，買房時還選了位置最好的地方，以為對面是一片綠地，沒想到，交房時正對著的卻成了幾百座墓碑，「房子原本是買來給老人養老的，現在都不敢跟老人提新房的事。」

公開資訊顯示，王先生買下的「金地北京壹街區」建案由北京金地通達房地產開發有限公司於2021年開工建設，以低密度洋房為特點，一期、二期住宅已經完成交付，三期6號地塊預計於4月30日交屋。

另一名屋主林小姐則提到，預售時，銷售人員曾再三承諾，交房前墓地一定會遷走，不會對居住品質有任何影響，為使買家放心，還向其出示遷墳公告。當時，林小姐甚至跑去「實地走一回」，她發現，墓地前的鐵門上果然貼著公告，遂決定付錢購屋，但兩年過去，眼看就要交房了，墓地不僅沒有遷走，墳還越來越多。

當地官方回應屋主們稱，小區南側的墓地為大興莊村集中埋葬點，是歷史形成的，早於小區開發40多年，且是全村唯一一處集中埋葬點，屬於村集體土地，性質為林地，「現已建設總墓位共412個，已安葬墓位數量為358個，村內已無特殊用地可用於集中埋葬點的遷移。」

對此，開發商相關負責人解釋稱，金地公司自開發建設後一直在努力與相關部門協商，也願意通過投入資金或其他方式推動解決此事，但受到各種因素影響，目前仍未能達成，「此前銷售人員承諾入住前遷墳一事，「口口相傳，有人這麼說了，銷售人員可能就覺得是這麼回事兒吧。」

經開發商與大興莊村村委會協商，決定在該集中埋葬點四周建設高牆，阻隔小區住戶視線，目前，一座84公尺長、15公尺高的高牆已經建成，然而，屋主們卻普遍認為，建牆一事治標不治本，而村民也認為，這處埋葬點空間狹小，都希望能有更好的解決方案。

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