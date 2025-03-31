廣州富力地產2024年虧損808億　主要海外資產幾全變現因應

▲富力地產。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣州富力地產昨（30）日公佈2024年業績報告，根據財報顯示，2024年營業額為177.01億元（人民幣，下同），較2023年的362.39億元下降51.15%；毛虧損8.24億元，同比減少142.93%；公司擁有人應佔虧損為177.1億元，較2023年的虧損201.64億元有所收窄。

▲廣州富力集團總部。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，富力地產表示，在上一財政年度，集團幾乎已將主要海外資產全部變現，以進行重組及負債管理。2025年，境內及境外餘下資產繼續在市場推銷待售，並在部分國家已提前取得成功。在目前市場情況下，實在難以預測資產出售的時機及最終能否取得成功，因此，集團採取較務實的方式商討各項資產出售的商業條款及條件。

據了解，富力集團正近一步出售資產以維持留現金，其中，在每個階段持續與買家討論，並希望於2025年完成更多資產出售項目，若能完成更多資產出售，將有助於進一步減少集團負債，並在與債權人溝通時更能靈活考慮替代方案。

截至2024年底，富力在建總建築面積約1110.5萬平方公尺，總可售面積約700.3萬平方公尺，期內新增土地的總可售面積大約3.1萬平方公尺。截至2024年12月31日，富力地產土地儲備為總建築面積約5125.4萬平方公尺，其中，總可售面積約3965.1萬平方公尺，分布在大陸國內外87個城市和地區。

富力地產強調，2025年將節約財務資源及持續負債管理，在中國房地產行業復蘇展現更大韌性前，集團將繼續專注於維持充足的現金流以保持營運，儘管按月協議銷售額依然波動，集團將憑借充足的存貨銷售以產生現金流及營業額，「管理層預計2025年的前景仍然充滿挑戰，因政府推出的政策仍需待市場消化，以恢復買家信心。在充滿挑戰的環境下，集團將節約可用流動資金，以應付必要的營運開支並與債權人及銀行進行磋商。」