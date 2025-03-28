小米共9人登上胡潤「全球富豪榜」　雷軍財富上漲超110%

▲北京小米總部。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

胡潤研究院近日發表《2025胡潤全球富豪榜》，今年共3442位創業家上榜。值得注意的是，小米創辦人雷軍及高階主管共9人登上胡潤全球富豪榜。其中，雷軍財富上漲超110%至2200億元（人民幣，下同），居全球第50名。

據《九派新聞》報導，林斌以800億元財富位居219位；洪峰、黃江吉、黎萬強財富以210億元，並列全球第1306名。另外，許達來以145億元位列1893名；其次，劉德以100億元財富位居2575人；緊接在後的是周光平家族和王川家族，分別位列第2764名和3206名。

▲小米共9人登上胡潤全球富豪榜。（圖／翻攝自微博）

同時，今年，小米集團創始人雷軍成為了成長最快的中國企業家之一，他的財富增加了一倍多，達到2,200億元人民幣，首次進入中國前十名。

公開資料顯示，林斌、洪峰、黃江吉、黎萬強、劉德、周光平、王川均為小米聯合創始人。

而許達來，現任北京順為資本投資顧問有限公司CEO。而北京順為資本投資顧問有限公司成立於2012年3月，法定代表人為雷軍。

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍首次躋身全中國前10。（圖／CFP）

財富計算的截止日期為2025年1月15日。這是胡潤研究院連續第14年發布「全球富豪榜」。雷軍、陳東昇等湖北籍企業家上榜，其中，雷軍首次躋身全中國前10，是今年財富成長最快的企業家之一。此外，高德電氣黃立、黃晟父子，卓爾閻志，勁牌吳少勳，帝爾雷射李志剛等4位居住地在湖北的企業家上榜。