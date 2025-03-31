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川普對等關稅「涵蓋所有貿易夥伴」　不只貿易失衡15國

▲▼美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普預計4月2日宣布對等關稅 。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普30日表示，本周即將宣布的對等關稅，將會涵蓋所有貿易夥伴，而不只是與美國「貿易失衡」最嚴重的10至15個國家。

《路透社》報導，川普在空軍一號上告訴記者，「從所有國家開始。基本上，我們在談論的是所有國家。」

而白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）先前曾向《福斯財經網》表示，川普政府會把關稅重點放在10至15個與美貿易失衡最嚴重的國家，但他沒有點名這些對象。

川普認為，關稅是保護國內經濟免受不公平全球競爭、為美國爭取更好貿易條件的籌碼，並且承諾在4月2日、也就是所謂的「解放日」宣布大規模關稅計畫。此前，他已經針對鋁、鋼鐵及汽車徵收關稅，還對所有來自中國的商品提高關稅。

另一方面，川普宣布，將對那些對美國出口商品收費的國家，課徵一系列對等關稅。他2月簽署一份備忘錄，指示美國貿易官員逐國造訪，列出一份量身打造的反制措施清單，但上周暗示可能縮減計畫規模，在某些情況下，對於部分國家課徵的對等關稅稅率，可能低於這些國家對美課稅稅率。

不過，川普的一系列關稅措施，不僅讓市場感到不安，也引發人們對於貿易戰及美國經濟衰退的擔憂。

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