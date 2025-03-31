相差31歲！女愛上爸爸60歲好友　甜喊：被對方的成熟征服

▲29歲女子伊莎貝爾跟60歲的另一半結婚。（圖／翻攝TikTok）

圖文／CTWANT

29歲的墨西哥女孩伊莎貝爾儘管跟60歲的另一半差31歲，但她還是義無反顧地墜入愛河，選擇步入婚姻，引發網友熱議。

據docnhanh.vn報導，2021年，伊莎貝爾跟爸爸拜訪漁村，她跟爸爸的好友利諾見了第一次面，在那瞬間，這對年齡相差31歲的男女擦出愛情火花。伊莎貝爾坦言，她被對方的談吐和成熟魅力征服。

而3人吃晚餐時，利諾跟伊莎貝爾要社群帳號，在此之後，2人每天聊天，從詩詞聊到人生哲學，數月後，他們開始交往。伊莎貝爾說，「我們就像兩塊拼圖，雖然形狀不同卻完美契合。」

而2人在TikTok公開戀情後，累積60萬觀看次數，不過卻也有人批這是「父女戀」、「肉體關係」，還有人說，新郎竟是新娘父親的多年摯友，這不就是利益交換嗎？

伊莎貝爾回應，他們開帳號就是要回應年齡差的爭議。據悉，他們已拍完婚紗照。儘管伊莎貝爾的爸爸沒表態支持，伊莎貝爾說，「真愛無需他人認可。我們正在用每一天證明，年齡不過是愛的注腳。」伊莎貝爾強調，「很多人懷疑我們的愛情，我想在這裡回答所有疑惑，也許年齡差異是主要原因，但我們很合得來。」

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