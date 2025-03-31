民眾黨中央委員異動！孫正華突為「個人因素」請辭　張凱鈞遞補

▲民眾黨中央委員孫正華（右）請辭，將由順位第一的張凱鈞遞補。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於今年1月召開黨代表大會，投票選出新任中央委員，也象徵黨內權力核心異動；但民眾黨今（31日）公告，原屬於黨中央派的中央委員孫正華請辭，將依照順序由蔡派的張凱鈞遞補。據了解，孫正華於28日在內部群組中，僅簡單傳訊稱「因個人因素請辭」，接著就退出群組；張凱鈞接受電訪時表示，孫正華因為有人生規劃，就祝福對方。

民眾黨今年1月選出新任中央委員，分別為依序為林昭印、許正憲、陳世軒、江和樹、蔡壁如、李彥慶、黃瀞瑩、葉國文、孫正華；而遞補順位分別為張凱鈞、許瑞宏、林碩彥、楊大緯、馮啟彥，不過許瑞宏在今年3月初被黨主席黃國昌指定為中央委員，直接超車遞補順位第一的張凱鈞。

但據了解，身為黨中央派的孫正華，3月28日突然在中央委員群組寫下「各位長官，正華有幸成為第二、三、四屆中央委員，感謝黨內的先進照顧，因個人因素，正華正式於中華民國114年3月28日辭去台灣民眾黨第四屆中央委員，再次感謝黨內先進照顧。」便退出中央委員內部群組，而記者實際傳訊給孫正華，但截至截稿前未獲回應。

不僅如此，民眾黨官方網站於31日上午公告「第四屆中央委員異動」，表示「一、依據本黨黨職人員選舉辦法第43條第1項第3款規定辦理。二、第4屆中央委員孫正華辭任，由張凱鈞依序遞補，並自民國114年3月29日生效。」但過一陣子後卻又下架網頁，直至中午12時左右才又重新上架，但文字沒有更動。

對此，民眾黨發言人張彤回應，孫正華是因個人因素請辭中央委員，中央委員遞補人事公告將訂於週三（4月2日）正式上架官網，同仁在預先編輯內容時作業有誤，現已即時修正。

而張凱鈞接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，秘書長周榆修、中央委員江和樹於3月29日致電通知，且還有打電話說恭喜，而自己接到的通知就是「即日起上任」，他跟孫正華是很好的朋友，但因為對方人生有其他規劃，要往企業發展，就各方面都祝福孫正華成功。

張凱鈞指出，現階段最重要的事情，就是全力讓黨內團結，好好幫助前黨主席柯文哲能盡快就醫，將健康照顧好，而柯文哲清白部分則必須花長時間奮戰，並跟隨現任黨主席黃國昌好好往前走。

另外，由於3月31日為民眾黨中央委員一年50萬募款責任額的截止日，被問到遞補後要於何時繳交完責任額？張凱鈞說，正常是3個月募完責任額，所以自己被通知後，大概就是要在6月底募完款。

▼張凱鈞。（資料圖／記者周宸亘攝）