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曼谷大樓3秒全塌！泰網友關心防震建築　台北101再被熱議

「中資合建」工地樓3秒全塌，泰網友關心防震建築！台北101再被熱議。（翻自泰國《TNN》畫面）

▲「中資合建」工地樓3秒全塌，泰網友關心防震建築！台北101再被熱議。（翻自泰國《TNN》畫面）

圖文／鏡週刊

緬甸28日發生規模7.7強震，連鄰國泰國都有感，曼谷更是傳出多間建築物有毀損、龜裂等問題。但其中位在曼谷洽圖洽區、由中國承包商興建中的國家審計局大樓，這次是瞬間全塌狀態，因此引發泰國人開始關心防震建築問題。

這棟興建中的國家審計局大樓，為30層高層建築，總建設預算21.36億泰銖，自2020年啟動施工，中途因新冠疫情一度暫停，但疫情後又復工，工程原定在明年能夠完成。據悉該大樓建造由合資企業ITD-CREC（義大利泰發展有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司組成的聯合體）承建，而且已在今年初進行「封頂典禮」，強調主結構已經完成。

不過這場強震，許多泰國人都目擊到，這棟工地大樓在短短3秒內，就全部塌陷，甚至傳出有約100名工人遭到活埋。現在也因為這場強震，讓許多泰國民眾開始關注防震建築問題，由於過去泰國鮮少地震，因此泰國民眾大多不重視防震問題，政府也無相關救災經驗。不過這場大地震後，泰國媒體紛紛請工程專家來講解建築結構，並引述全球成功防震案例，其中一段泰國《TNN》電視台於去年4月，製作關於台北101的相關報導，再度被泰國網友翻出討論。

【41J肉聲】「中資合建」工地樓3秒全塌　泰網友關心防震建築！台北101再被熱議

▲這棟工地大樓在短短3秒內，就全部塌陷。（翻自X平台）

另外當地報導也指出，這片審計局大樓工地，在震後隨即被列為管制區域，但傳出有4名中國男子涉嫌在29日闖入倒塌大樓後方，帶走32份文件。警方指出，文件類型包括承包商文件、一般工作檢查通知、電氣和運輸系統工程等文件，調查人員已扣押相關物品。而這4人被泰國警方帶回偵訊後，目前已都釋放，但警方與曼谷市長會繼續合作調查。


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