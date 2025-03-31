多名華人急徹離緬甸！　中國男子：沿路被持槍勒索「過路費」

▲緬甸第二大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情慘重。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

緬甸28日下午發生芮氏規模8.2（美國USGS震矩規模為7.7）強震，至今已造成至少1718人罹難、3434人受傷，383人失蹤。多名在緬甸第二大城市曼德勒出差的華人，急忙撤離當地。一名來自中國湖南的商人羅先生表示，與友人包車連夜撤離曼德勒。

據《瀟湘晨報》報導，目前已有不少華人開始從曼德勒撤離至仰光等其他區域。羅先生表示，29日下午4點左右開始（緬甸時間），從曼德勒撤離，30日早7時左右抵達仰光，「出城還算順利，朋友有認識的熟人，一路上我們跟著他們的車隊一同離開，四台車，都是成年人。」

▲羅先生表示，撤離曼德勒的路途上，遇上有人持槍要過路費。（圖／翻攝自微博，上同）

羅先生說道，因路途環境複雜，撤離全程車隊沒有停車，也沒有下車購買物資，車隊依靠出發前購置的少量食品，硬是撐了十多個小時，「從曼德勒到仰光的高速路已經斷了，沒法通行，只能走小路。在震前這些地方就很亂，最近聽說沿線有搶劫綁架的。」

羅先生表示，他們一路上遇到很多檢查站的人，拿著武器索要過路費，車隊一度在一個卡口被攔住，最後依靠同行用關係，「過了奈比多的基本上比較安全，最多就是給點錢，人身安全還是有保證的，但是從曼德勒到內比都的路程比較混亂，這邊山路多，管控弱。」

羅先生已買好回中國的機票，他也呼籲其他撤離華人，「去仰光的路上盡量組團，多幾輛車一起走，人多更安全，身上不要帶貴重物品，但一定要帶現金。」

▲▼曼德勒的死傷狀況恐進一步攀升。（圖／路透）

另一名來自河南的胡先生表示，自己的路程相較羅先生安全不少，「我們一行兩人，找了司機，線路還算好走，沒有遇到特殊情況，也沒有盤查和交火，司機是當地人，一邊打聽一邊繞路走，不是常規路線。」

胡先生表示，一路上依然存在塌方、斷路，為了繞過這些危險區，這段路走了很久。 「橋樑一類的特殊區域還是需要緩行，與曼德勒相比，沿途的受損情況還算好，在白天的回程，看到沿途部分地區已逐漸恢復運作，並有物資可以購買。」

紅十字會與紅新月會國際聯合會（ICRC）表示，緬甸面臨的破壞程度是「亞洲1個多世紀以來前所未見」，無數建築物被毀或破壞，包括醫院、道路與橋樑，也導致電力、電話及網路連線中斷，「破壞範圍廣泛，人道主義需求正在與日俱增。隨著氣溫上升，季風季節幾周內就會到來，迫切需要在第2次危機出現之前，穩定受影響的社區。」