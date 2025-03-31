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竹北校車驚見「不良老司機」！路中直接開車門載學生　誇張畫面曝

竹北校車「綠燈馬路口」開車門載學生。（翻攝臉書社團「竹北大小事」）

▲竹北校車在馬路中開車門載學生。（翻攝臉書社團「竹北大小事」）

圖文／鏡週刊

新竹縣竹北市近期有1輛學生交通車，被民眾行車紀錄器拍下大膽在綠燈時停在馬路口開車門給學生上車，若後車沒注意到後果不堪設想，網友分析嘲諷說，司機是不良駕駛的「老手」，知道綠燈讓學生上車時間綽綽有餘。

有民眾於臉書社團「竹北大小事」發文表示，他當時正在停等紅燈，綠燈車道的遊覽車開到大馬路口中間後直接停下，接著打開前後車門，學生們依序排隊上車，最後遊覽車關門開走，一氣呵成，整段時間不到半分鐘，相當驚險。

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不少網友議論，有人就指出「看來是老手，知道綠燈秒數夠長，學生數量上車不用15秒，綽綽有餘，不良駕駛的養成日記」、「遊覽車都是這樣停 路都是他們的愛怎麼停就停，愛怎麼切道就切道，就是路霸」、「馬路-就是我的轉運站*」

事發地點位於光明六路與中華路口，根據《民視新聞網》報導，警方表示該交通車此舉已違反《道路交通管理處罰條例》規定，可處300元以上，600元以下罰鍰。


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