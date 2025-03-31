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16人關密艙偷渡險悶死！越南妹脫到剩內衣　無良人蛇下場曝

▲▼16名越南人擠密艙偷渡來台，一度因缺氧險喪命 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲16名越南人擠密艙偷渡來台，一度因缺氧險喪命，獲救時不論男女都脫光上衣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣籍林姓船長前年12月夥同3名共犯，駕駛蒙古籍「鑽石206號」雜貨船至中國海域，接駁16名越南人（10男6女）偷渡來台打工，16人被關進狹窄的密艙中，但空氣不流通，眾人一度缺氧狂拍艙門求救，海巡人員察覺有異才趕快將人救出來，其中一名阮姓女子還休克暈倒，幸好緊急送醫後救回一命。海巡署事後追緝人蛇集團陳姓主嫌到案，高雄地院審理後，依違反入出國移民法多罪重判陳男9年4月徒刑。

判決指出，陳姓主嫌是在前年以境外公司名義購入「鑽石206號」，經與大陸人蛇接頭後，前年12月8日由林姓船長率船員駕船自高雄出海，抵達接駁海域後讓越南籍10男、6女上船躲在密艙，計畫駛回高雄港後，再藉修船名義讓偷渡客成功上岸。

▲▼海巡署偵防分隊前往新竹攻堅，逮捕人蛇集團首腦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海巡署偵防分隊在新竹攻堅逮捕人蛇集團陳姓首腦。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於密艙內空間狹小且高溫，僅留有2個直徑約9公分的通氣孔，林男等人將密艙上鎖後，就未再確認艙內狀況，導致被關在船艙內的16人呼吸困難，不斷拍打艙門、高聲呼救，海巡人員登檢時，聽到密艙有呼叫聲，才救出16名越南籍偷渡客，獲救男女幾乎都脫光上衣，其中一名越南妹更脫到只剩內衣，一爬上甲板就紛紛癱軟倒地，其中一名阮姓女子被救出時已昏迷不醒，緊急送醫後，診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危，後來經過搶救幸運救回。

▲▼16名越南人擠密艙偷渡來台，一度因缺氧險喪命 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲16名越南人擠密艙偷渡來台，獲救時不論男女都脫光上衣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

海巡單位事後查出，整起偷渡案背後還擁有人蛇集團操作，懷疑首腦是一名陳姓男子，他因涉嫌多宗輸運偷渡客遭海巡署追緝長達7年，專案人員查緝時曾遭他開車惡意衝撞受傷，後來仍循線在新竹將陳男逮捕，經清查他從2017年陸續涉案，還曾在運送偷渡客過程中，指示集團成員以橡皮艇超載偷渡客，導致艇上所有人落海，其中3人溺水不幸喪命。

全案移送後，檢方依違反《入出國及移民法》將陳姓男子起訴，法院審理時，陳男等人均坦承犯行，法官依違反入出國移民法等罪，重判9年4月徒刑，其他成員則判5年6月、5年4月不等徒刑，全案可上訴。

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