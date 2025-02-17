陸男駕橡皮艇偷渡台灣　急打119稱「投奔自由」法院判決出爐

▲王男表示要「投奔自由」才偷渡來台。（圖／海巡署）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸31歲王姓男子去年9月乘坐橡皮艇偷渡來台，花了5天一路從浙江寧波划到新北林口外海，再打119向警消坦承要「投奔自由」。新北地檢調查後，認定無外力介入，今年1月依《入出國及移民法》起訴。新北地院審理後，考量王男全部認罪，判刑8個月。至於是否驅逐出境，交由行政單位裁決。

王男現年31歲，來自中國浙江寧波，去年9月9日上午9時許帶著自備物資駕駛橡皮艇，從浙江省台州市牛尾塘出海，期間利用太陽能板接手機充電，使用手機離線導航系統，9月14日清晨6點多才抵達新北市林口坑溪出海口。

儘管王男已經事先做好功課，先行搜尋了解台灣附近海域風向圖、各縣市天氣特報，並利用軟體Windy以螢幕錄影方式截錄台灣東部水域海象資料，但橡皮艇仍擱淺在林口外海約100公尺處，難以上岸。

9月14日清晨6時14分許，王男自行撥打119，接通後劈頭就問「是台灣的嗎？」待確認接電話的是台灣警消後，才坦承「我是從中國那邊偷渡過來的」，甚至急喊「我手機只剩下3%的電了！」

▲王男駕駛橡皮艇，在海上漂流5天偷渡來台 。（圖／民眾提供）

由於對話太過荒謬，接線員一度滿頭問號，並反問「你是游泳過來？」王男著急解釋「我不是游泳，是乘皮伐艇」，但靠定位只知道自己身在八里區。

接線員聽完，要求王男回報確切座標再回撥，但王男一聽以為對方要掛電話，一陣慌亂後才回報正確經緯度，並被順利救上岸。消防人員第一時間曾詢問王男為何要來台？王男表示，他嚮往台灣自由世界，打算來投奔自由，原先就沒考慮去其他國家，也非意外漂流來台。

新北地檢偵辦時，王男坦承未經許可進入台灣，被依違反《入出國及移民法》、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等起訴。新北地院審理時，王男坦承所有犯行，因此近日依《入出國及移民法》大陸地區人民未經許可進入台灣地區罪，判刑8月。

不過，由於王男是大陸地區人民，並不適用《刑法》中有關「外國人」驅逐出境等條文，因此判決另外指出，王男身分是否適用《台灣地區與大陸地區人民關係條例》所定之強制出境，交由行政機關裁決。