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以為有奶香味　他猛力吸「被臭到狂咳」：差點軟掉！過來人曝原因

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲他以為女生都會有奶香味。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少交往中的男女都有著「聞對方體味」的小癖好，一名男網友表示，原本以為女生的內衣應該是「奶香奶香」的，但某天隨手拿起女友丟在床上的內衣，大力聞了一下，結果被臭味嗆得狂咳嗽，某次在愛愛的時候，也聞到女友胸口有一股臭味，「說好的奶香呢？」貼文掀起討論。

男網友在Dcard發文，「內衣應該香香的吧？但女友的有個臭味」，一直以為女生的內衣應該是「奶香奶香」的，但某次拿起女友的內衣，大力聞了一下，結果被臭味嗆得狂咳嗽，當下以為自己聞錯了，於是又再聞了一次，結果還是同樣的臭味，「真的超臭，而且這麼臭了她還不拿去洗」。

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更讓他驚訝的是，當天晚上和女友愛愛時，靠近胸部準備親吻時，又聞到了一股臭味，差點讓他「軟掉」，雖然最後他還是有「好好交作業」，但心中對這股臭味的來源充滿了疑惑，明明兩人都是洗乾淨才開始的，實在不明白這味道是怎麼來的，「真的打破我對女生的想法，說好的奶香」。

貼文一出，許多網友笑翻，「看完快笑死，趕快把自己的內衣拿起來聞」、「女生也是人，當然有可能會臭啊，你很香嗎」。有網友列出3種發霉發臭的可能，「出汗沒即時洗內衣，洗完內衣沒曬好，內衣穿太久、太舊，也有可能是身體出狀況，可以去看個醫生」。

也有網友猜測，狐臭的機率很高，「感覺是內衣側邊加高的地方，在吸收胳肢窩的汗所以有狐臭？如果有比較多汗可能會發生的情況啦」、「應該是狐臭，因為我小時候曬我媽跟我姊的內衣，都有被攻擊過」、「狐臭體質真的很煩，有頂漿腺的地方就會有味道，腋下、乳頭、下面都會有」。

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