曹興誠喊國號改「台灣共和國」　徐巧芯：民進黨敢不敢提公投？

▲曹興誠喊國號改為「台灣共和國」。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠日前接受專訪時，建議「中華民國不要再用了」，主張更改國號「台灣共和國」。徐巧芯今（31日）表示，曹興誠總統府全民社會韌性防衛委員會顧問，並兼任文化總會執行委員，卻在社會上公然推動「台獨」，請稱對「國家不忠誠」一定依法嚴格處的行政院長卓榮泰表泰，敢不敢也提案公投「是否同意中華民國改成台灣共和國？」，自己個人絕對不會阻撓民進黨推動這樣的公投，誰縮誰小狗。

徐巧芯提及，曹興誠接受專訪，說「中華民國不要再用」，要改叫「台灣共和國」。卓榮泰下鄉宣講，說政府的底線是「三個一定」，第一個一定，是主張武力暴力「一定」請他離開，第三個一定，是現役軍人觸犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等犯罪「一定」軍法審判。

徐巧芯直指，第二個一定，是對國家不忠誠，違反憲法、違反法律，一定依法嚴格處置。如今憲法白紙黑字就是中華民國，「你民進黨新國師，大曹董，公然主張消滅中華民國，公然違反中華民國憲法，卓院長兩天了還沒吭聲，難道憲法也能雙標，一定馬上轉彎？」

徐巧芯質疑，連已經通過第一階段罷免的吳思瑤，都說「言論自由必須經過嚴格的審查」，那麼提出顛覆中華民國言論的曹興誠，他的言論就不需要被審查嗎？還是連這個議題都可以雙重標準呢？「其實我理解啦，大曹董言而無信是日常，一下兩岸一定要統一，一下去當新加坡人，一下小三還是中國好，現在又喊台灣共和國，曹董發的車，民進黨朋友們上也不是，不上也不是，只好裝死。」

徐巧芯痛批，但那是民進黨自己交友不慎活該，老百姓有權知道，這個人現在是總統府「全民社會任性防衛委員會」顧問，又兼任文化總會執行委員，這樣的「大官」，公然在社會上推進法理台獨，是不是賴總統意志？還是他個人的慣性背骨，又再度發作？難道只要是賴清德清點的「大人物」，就可以發表消滅中華民國、卓榮泰口中「必須嚴格處置，對國家不忠誠」的言論嗎？

徐巧芯也呼籲卓榮泰，公開對曹興誠的言論表態，要嘛告訴民眾，民進黨現在就是要搞法理台獨，所以戰爭與戒嚴都在準備，要嘛就根據你自己的承諾，顛覆中華民國一定嚴格處置。自己也呼籲民進黨團，整天批評國民黨團提出的公投也不是辦法，曹興誠開示了要改國號為台灣共和國，不如你們也提案公投「是否同意中華民國改成台灣共和國？」，自己個人絕對不會阻撓民進黨推動這樣的公投，誰縮誰小狗。

徐巧芯認為，此番言論這也再次驗證了，真正的「中華民國派」是自己；披者「抗中保台」在搞「台灣共和國」要顛覆國家的人是曹興誠。如果沈伯洋真的建立了所謂的「國安法庭」，請第一個將發表背棄國家言論的將曹興誠送上去審判。