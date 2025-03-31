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LINE電腦版9.7更新　五大功能升級一次看

記者吳立言／綜合報導

▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）
▲LINE宣布電腦版9.7更新五項功能。（圖／LINE）

LINE台灣官方部落格今日（31）在LINE小祕技教學宣布，LINE電腦版9.7更新，優化儲存聊天、多張圖片選擇等5項功能。

▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）

 ◆優化儲存聊天功能

以往「儲存聊天」只能將聊天室最近500則訊息存成文字檔，版本更新後，就可以下載「完整的聊天室訊息」。此外，當資料開始儲存時，會跳出儲存進度畫面，在聊天室上方也會有進度標示顯示喔！

※路徑：「個人檔案設定」>「儲存聊天」 or 「聊天室右上角的選單」

 ▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）

◆優化多張圖片的功能選擇

過往多張圖片一次傳送後，需要先選擇照片，才能採取後續操作（如：回覆、收回等等），更新後，可直接於欲操作的圖片上選擇相關功能。

▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）

◆新增分享相簿至聊天室的功能

現在電腦版也新增了分享相簿至聊天室的功能囉，但僅限於在同一聊天室所創建的相簿可以被分享。

※路徑1：聊天室右上角「⋮」> 相簿 >選擇任一相簿的右上角「⋮」>分享相簿

※路徑2: 點進任一相簿>分享相簿

▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）

◆新增分享記事本至聊天室的功能

除了相簿，這個版本也新增了分享記事本至聊天室的功能，但僅限於在同一聊天室所創建的記事本可以被分享。

※路徑：聊天室右上角「⋮」> 記事本 > 選擇任一記事本的左下角分享圖示

 ▲▼LINE更新五大功能。（圖／LINE）

◆新增記事本電腦推播通知

關於記事本還有一項功能更新！現在可以設定開啟記事本相關的推播提醒

假設：兔兔跟熊大為好友，熊大將於以下情形收到通知提醒：

・兔兔在熊大建立的貼文中留言

・兔兔在貼文中提及熊大

・兔兔在貼文的留言中提及熊大

・兔兔在熊大建立貼文上按讚

・兔兔在熊大貼文下方的留言按讚

※開關設定路徑：「設定 > 提醒 > 提醒規則」

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