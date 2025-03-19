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LINE災情！「好友全變為本名」網崩潰+1　解決步驟快看

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO求助，LINE好友名稱突然變成本名。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「有人的LINE有災情嗎？」一名女網友哀號，她的LINE好友名稱一夕間變成本名，令她崩潰不已，尤其裡面一堆長官，「根本不知道他們叫什麼？」文章曝光後，不少網友也+1，「我是兩周前發生的，所有朋友都變回本名」、「事態嚴重」。所幸原PO找到解決方法，2步驟就還原成功。

一名女網友在Threads求問，LINE忽然全部恢復用戶本名，讓她錯愕又崩潰，「好友裡一堆長官，我根本不知道他們叫什麼」，求問大家是否也有同樣災情？

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底下引來不少網友也+1回應，「事態嚴重...我也記不得大部分本名的賴友」、「我也有！我是兩周前發生的，所有朋友都變回本名」、「+1，但是只有一部分」、「我都本名沒事」、「XX的寶貝媽咪...」「+1」、「可以改回來，我記得迪卡上有教學」、「沒關係～妳也改一個同事都不知道的名字，大家互相找不到」。

所幸原PO爬文後，發現LINE支援中心有解決方法，若出現「好友或群組名稱顯示『沒有成員／沒有其他成員』、『不明』」的話，可以開啟同步好友及群組資訊，嘗試由「好友．群組」＞「同步」手動執行同步資訊的操作。（※請勿於短時間內連續執行同步資訊的操作。）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▲按下同步即可。（圖／記者劉維榛攝）

同步好友及群組資訊後若問題狀況仍無法改善，請執行以下操作：

將主題變更為「基本」主題
1. 開啟智慧手機版LINE應用程式
2. 於主頁內點選「設定圖示」
3. 點選「主題」＞「主題一覽」
4. 於僅選擇「基本」主題的狀態下點選「套用」

LINE提醒用戶們，請在確保裝置有2GB以上剩餘空間的狀態下，嘗試執行同步好友及群組資訊的操作。

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