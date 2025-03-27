LINE推「再次登入」新功能　即時搶救被盜帳號

記者吳立言／綜合報導

▲LINE 推出「再次登入」功能。（圖／LINE，下同）



LINE 近期推出全新「再次登入」功能，讓用戶在帳號遭盜用或意外登出時，能快速取回帳號，並完整恢復聊天記錄與個人資料。這項新功能將隨著 LINE 15.4.0版本更新逐步開放，進一步強化用戶的帳號安全與使用體驗。至於什麼情況下會觸發「再次登入」功能？用戶於常用主要裝置要重新登入現使用帳號時，再次進入LINE時就會觸發「再次登入」功能 看到「再次登入」功能畫面後，便可點選。要注意的是，如果點選「刪除」將會刪除儲存於此裝置上的所有LINE相關資料，且無法復原，因此務必小心。



過去，用戶如果因為設備更換、意外登出或帳號遭盜用，重新登入後可能會遺失聊天記錄等重要資料，尤其是未事先備份的情況下更難找回。而「再次登入」功能的推出，讓用戶即使未備份，也能保留原有的聊天記錄、貼圖、代幣等付費內容，減少因帳號異常導致的資料損失。此外，該功能也適用於用戶誤登出主要裝置的情境，讓資料恢復更加方便。



LINE 官方提醒，儘管「再次登入」功能能有效保護用戶資料，但仍建議定期備份，以確保在更換設備時能順利恢復所有資訊。同時，隨著帳號盜用與詐騙案件頻傳，LINE 也呼籲用戶提高警覺，啟用雙重驗證，避免個人資訊落入不法分子手中。