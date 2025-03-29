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二王基督墓園強制遷葬　上百家屬連署陳情賴清德、蕭美琴

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，現場超過百位親人家屬與教會牧長參加，在詩歌敬拜中感謝上帝恩典共同追念先人。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於台南市政府決定重劃二王市地，該墓園可能面臨強制拆遷要求，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動，多位當地民代與文史工作者均到場關心表示支持，未來將共同爭取將墓園排除在市地重劃範圍內。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場追思禮拜由台南市伊甸教會、大林教會、二空教會與東門巴克禮紀念教會牧長聯合主持，立委謝龍介、台南市議員林燕祝、王家貞都派助理前來關心支持，參與守護南山公墓運動的府城水文促進會執行秘書蔡盛源也到場贈書加油。現場聚會超過百位墓主家屬，連署總統府陳情書的氣氛非常熱烈。自救會長牧師方永健證道時，與會眾祈禱求神感動軟化政府的心，能認識這座墓園屬靈價值，求神讓在此先輩信仰見證能被後世保存紀念與傳頌。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳情書呼籲總統賴清德與副總統蕭美琴，希望政府重視並保留這片珍貴歷史與信仰遺產，訴求應命文化部重新評估墓園的文資價值，並要求台南市政府暫停強制拆除的行政作為，應與共有墓園的台南十餘間教會，以及數千位墓主家屬展開對話，以共同尋求可行解決方案。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東門巴克禮教育推廣協會總幹事李新元在會中說明墓園文化意義，他指出此墓園是台灣首座由不同基督教宗派聯合建立的私人墓園，乘載1949年隨國民政府來台外省基督徒的歷史記憶，更是一部活生生台灣基督教歷史。他批評台南市府如強制重劃遷葬，是對台灣歷史一大破壞。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前立委陳以信也是墓主家屬之一，他的家族先人已知有15門墓在此。他到場表示其家族都是本土長老教會信徒，因緣際會下與外省來台的基督信徒們共葬此園，正凸顯台灣多元包容的文化精神，也代表基督徒在主裡合一的美好見證。他希望台南市長黃偉哲主動將墓園排除重劃，並將墓園作為台南重要基督文化遺產，未來台南500時才有地方可資紀念。

▲清明節將至，永康二王基督教墓園自救會，29日下午在墓園中舉行聯合追思禮拜，自救會與墓主家屬當場發起向總統府陳情連署行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二王基督教墓園是在民國60年時，由台南地區14間教會共同出資購置的私人墓地，50餘年來埋葬有1千餘位基督徒，有許多基督教界重要牧長與外國宣教士都埋葬其中。台南市政府規劃二王市地重劃案時，不顧墓園所有權人與所有墓主家屬的反對，強制將墓園納入重劃範圍。數百位墓主家屬組成自救會，依文資法將墓園提報文化景觀保存。文資處組成專家小組提出調查報告，報告肯定該墓園具獨特文資價值，並作成「列冊追蹤」決議，但文資審議會卻在1個半月內「解除列冊追蹤」，自救會隨即提出訴願，目前尚待台南市政府訴願審議委員會做成決定。自救會長方永健表示。如果訴願被駁回，將採取行政訴訟不惜與台南市府對簿公堂。

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